Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: “έκρηξη” στο ιικό φορτίο έως 360%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία στους ειδικούς από τις αυξητικές τάσεις που καταδεικνύουν οι μετρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Έκτακτη σύσκεψη των λοιμωξιολόγων.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται μέχρι σήμερα θα εξετάσουν οι επιδημιολόγοι -μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας- της χώρας μας σε έκτακτη σύσκεψη σήμερα. Η σύσκεψη ήταν προγραμματισμένη για αύριο, ωστόσο η επιδημιολογική εικόνα της χώρας ανάγκασαν τους επιδημιολόγους να συγκαλέσουν την έκτακτη σύσκεψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιστήμονες της χώρας μας ανησυχούν έντονα για την επανάκαμψη της πανδημίας.

Μάλιστα, η δύσκολη κατάσταση λόγω κορονοϊού αποτυπώνεται και στα λύματα. Από τον ΕΟΔΥ, παράλληλα με την ενημέρωση για τους θανάτους, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα της Τρίτης, ανακοινώθηκαν «τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ».

Τα αποτελέσματα αφορούν στην περίοδο από 12 έως 18 Απριλίου 2021.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η ποσοστιαία μεταβολή στη μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 12-18 Απριλίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 5 – 11 Απριλίου 2021.





Την εβδομάδα 12-18 Απριλίου 2021 παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικές ή οριακές μεταβολές σε σχέση με την εβδομάδα 5 – 11 Απριλίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 8 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι οριακές μεταβολές σημειώνονται στην Πάτρα (-30%), στην Θεσσαλονίκη (-21%) και στα Χανιά (+16%), ενώ σταθερόπαραμένει ουσιαστικά το φορτίο στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, όπου η μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα κυμαίνεται από -10% έως +7%.



Αντίθετα, σημαντικά αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε 3 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας του ΕΟΔΥ, και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο (+120%), στην Περιφέρεια Αττικής (+171%) και στον Άγιο Νικόλαο (+360%), με το ιικό φορτίο των λυμάτων στην Περιφέρεια Αττικής και στο Ρέθυμνο να επανέρχεται σε πρότερα υψηλά επίπεδα.



Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 12-18/04/2021 ανά περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής:



Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του

εβδομαδιαίου μέσου όρου στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων (+171%). Παρά τις ελαφρά πτωτικές τάσεις που παρατηρήθηκαν το αμέσως προηγούμενο διάστημα, το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής αυξήθηκε σημαντικά και παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλό.



Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, στη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκε μικρή μείωση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων (-21%), σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/04/2021. Το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.



Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, η μεταβολή (+7%) που παρατηρήθηκε στ ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της Λάρισας σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/04/21 αξιολογείται ως αμελητέα.



Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, η μεταβολή (-10%) των επιπέδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα του Βόλου σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/04/21 αξιολογείται ως αμελητέα.



Ηράκλειο: : Έπειτα από τη σχετική αύξηση που καταγράφηκε στο ιικό φορτίο των λυμάτων της πόλης του Ηρακλείου το διάστημα 5-11/04/21, την εβδομάδα 12-18/04/21 δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή (ελαφρά μείωση -7% που εμπίπτει στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας).



Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή (ελαφρά αύξηση +16% που εμπίπτει στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας) στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της πόλης των Χανίων σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/04/21.



Ρέθυμνο: Το χρονικό διάστημα 15/3-11/04/21 είχε καταγραφεί σχετική μείωση και τάση σταθεροποίησης στο ιικό φορτίο στα λύματα της πόλης του Ρεθύμνου. Η σχετική αύξηση (+120%), που παρατηρήθηκε την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, ακολουθεί την αυξητική τάση (+74%), που είχε καταγραφεί την εβδομάδα 5-11/04/21, με το ιικό φορτίο να επανέρχεται σε υψηλά επίπεδα.

Αγ. Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα καταγράφεται αύξηση (+360%) του ιικού φορτίου στα λύματα του Αγίου Νικολάου, σε αντίθεση με την πτωτική τάση που είχε παρατηρηθεί τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, 22/3–11/04/21.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Πάτρας, με μείωση κατά 30% αυτού, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 5-11/4/21.



Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, η μεταβολή (-10%) των επιπέδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Ξάνθης σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/04/21 αξιολογείται ως αμελητέα.



Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 12-18/04/21, η μεταβολή (-6%) των επιπέδων του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αλεξανδρούπολης σε σχέση με την εβδομάδα 5-11/04/21 αξιολογείται ως αμελητέα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ιδιώτης γιατρός σε επιστράτευση νοσεί βαριά

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών προς Τσαβούσογλου: ως Ρωμιούς μας αναγνωρίσατε, ως Ρωμιούς μας διώξατε

ΦΑΓΕ: Πέθανε ο Κυριάκος Φιλίππου