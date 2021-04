Υγεία - Περιβάλλον

EMA για εμβόλιο Johnson & Johnson: “Πράσινο φως” για την χορήγηση του

Η ανακοίνωση του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη σύνδεση του εμβολίου με θρομβώσεις.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκει πιθανή σύνδεση του εμβολίου της Johnson & Johnson με «πολύ σπάνιες περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια", ωστόσο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά οφέλη του εμβολίου στην πρόληψη του covid19 υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να προστεθεί στις πληροφορίες του σκευάσματος μια προειδοποίηση σχετικά με ασυνήθιστους θρόμβους αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια, ενώ παράλληλα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα συμβάντα πρέπει να αναφέρονται ως «πολύ σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου».

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ, έλαβε υπόψη όλα τα διαθέσιμα προς το παρόν αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ αναφορών από τις ΗΠΑ για σοβαρές περιπτώσεις ασυνήθιστων θρόμβων αίματος που σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων, ένα από τα οποία είχε θανατηφόρο αποτέλεσμα.

«Από τις 13 Απριλίου 2021, περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα είχαν λάβει της Johnson & Johnson στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες οι περιπτώσεις εμφανίστηκαν σε άτομα κάτω των 60 ετών εντός τριών εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό, η πλειονότητα είναι γυναίκες. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Η PRAC σημείωσε ότι οι θρόμβοι αίματος εμφανίστηκαν κυρίως σε ασυνήθιστα σημεία όπως σε φλέβες στον εγκέφαλο (θρόμβωση εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου, CVST) και στην κοιλιά (θρόμβωση σπληνικής φλέβας) και στις αρτηρίες, μαζί με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων και μερικές φορές αιμορραγία. Οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν ήταν πολύ παρόμοιες με τις περιπτώσεις που εμφανίστηκαν με το εμβόλιο COVID19 της AstraZeneca Vaxzevria.»

Στην ανακοίνωση του ΕΜΑ επισημαίνεται, επίσης, ότι «ο αναφερόμενος συνδυασμός θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων είναι πολύ σπάνιος και τα συνολικά οφέλη του εμβολίου στην πρόληψη του covid19 υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών. Η επιστημονική αξιολόγηση του ΕΜΑ υποστηρίζει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των εμβολίων covid19. H χρήση του εμβολίου κατά τη διάρκεια εκστρατειών εμβολιασμού σε εθνικό επίπεδο θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση πανδημίας και τη διαθεσιμότητα εμβολίων σε μεμονωμένα κράτη-μέλη.»

Ο ΕΜΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και να παρέχει στο κοινό τις τελευταίες πληροφορίες.

