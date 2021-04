Κοινωνία

Λεωφόρος Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τετάρτη και Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες θα διακοπεί τμηματικά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο 48ωρο σε τμήμα της Λεωφόρου Κηφισού.

Ειδικότερα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 21 και 22 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λ. Κηφισού, στο τμήμα της από το ύψος της οδού Δυρραχίου έως το ύψος της Αττικής Οδού, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην τοπική αρμοδιότητα του Γ΄Τ.Τ. Β/Α Αττικής, κατά τις ώρες 09:30΄ έως 18:00΄.

Στην τοπική αρμοδιότητα του Α΄Τ.Τ. Δυτικής Αττικής, κατά τις ώρες 09:30΄ έως 14:30΄.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λύματα: “έκρηξη” στο ιικό φορτίο έως 360%

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών προς Τσαβούσογλου: ως Ρωμιούς μας αναγνωρίσατε, ως Ρωμιούς μας διώξατε

ΦΑΓΕ: Πέθανε ο Κυριάκος Φιλίππου