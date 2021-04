Οικονομία

Εστίαση: Στο “κόκκινο” η πολιτική αντιπαράθεση

Σκληρή απάντηση της Κυβέρνησης στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε παράγοντες της αγοράς.

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πυροδότησε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα της Εστίασης σε εξωτερικούς χώρους.

“Κορονοκαπηλεία” καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, υπογραμμίζοντας πως «η Κυβέρνηση ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ειδικούς για το οργανωμένο άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και αναμένει τις εισηγήσεις της Επιτροπής», ωστόσο «Δεν λαμβάνει τις αποφάσεις της με βάση το τι θα ήταν πρόσκαιρα αρεστό, αλλά με βάση το τι είναι σωστό για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ειδικότερα η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκλωβισμένος στη λογική της κορονοκαπηλείας, αδυνατεί ή δεν θέλει να συνειδητοποιήσει ότι η Κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις της μετά από συζήτηση με τους ειδικούς και με βάση τις εισηγήσεις τους», συμπληρώνοντας:

«Εξετάζει όλες τις παραμέτρους, όπως οφείλει, και λαμβάνει τις αποφάσεις όχι με στόχο να χαϊδεύει αυτιά, αλλά με γνώμονα την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας και την ασφαλή έξοδο απ’ αυτήν. Η Κυβέρνηση ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ειδικούς για το οργανωμένο άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους και αναμένει τις εισηγήσεις της Επιτροπής.

Δεν λαμβάνει τις αποφάσεις της με βάση το τι θα ήταν πρόσκαιρα αρεστό, αλλά με βάση το τι είναι σωστό για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ούτε αποφασίζει με βάση την αλλοπρόσαλλη λογική του ΣΥΡΙΖΑ που τη μια χαρακτηρίζει τη σχετική συζήτηση παράλογη (όπως δήλωνε ο Αλέξης Τσίπρας στις 31 Μαρτίου), ενώ την άλλη θέτει θέμα ανοίγματος της Εστίασης.»

«Επενδύοντας στην κόπωση πολιτών και επαγγελματιών, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα διασωθεί πολιτικά», υπογραμμίζει η κ. Πελώνη, επισημαίνοντας πως «Περιμένουμε ακόμη μια σαφή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα με ένα μήνυμα τήρησης των μέτρων προστασίας απ’ όλους.»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, είχε εξαπολύσει δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας πως «Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να στοχοποιεί τους πολίτες για τη δική του αποτυχία. Η κοινωνία δικαίως έχει χάσει και την εμπιστοσύνη και την υπομονή της», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος και συμπλήρωσε «Οι θυσίες όλων μας εδώ και έξι μήνες έχουν πάει χαμένες, από μία Κυβέρνηση που δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν έκανε τίποτα για τις εστίες υπερμετάδοσης». Ο κ. Ηλιόπουλος κατέληξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει τον έλεγχο και προσπαθεί να το κρύψει μέσα από την αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων».

Δεν μπορεί η Εστίαση να λειτουργήσει ως εκτονωτική βαλβίδα υπό την πίεση κάποιων γεγονότων δήλωσε στο “Θέμα 104,6” ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, επισημαίνοντας ότι το να διακινδυνεύσουμε την θερινή και τουριστική περίοδο είναι απευκταίο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το άνοιγμα της εστίασης όταν το σύστημα πιέζεται και το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό με κίνδυνο να χάσουμε την καλοκαιρινή περίοδο. «10 Μαΐου είναι μια ημερομηνία ικανή να λειτουργήσουμε και να μην ξανακλείσουμε», τόνισε ο κ. Καββαθάς. Πρόσθεσε ότι «μετά από έξι μήνες lockdown και μια κακή χρονιά το 2020 να είχαμε ένα άνοιγμα και επιδείνωση της κατάστασης θα ήταν κάτι τραγικό για εμάς».

