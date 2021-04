Life

Πρίγκιπας Φίλιππος: Το δώρο που άφησε κληρονομία στην εγγονή του Louise Windsor

Ένα ιδιαίτερο δώρο άφησε ως κληρονομία στην εγγονή του, Lady Louise Windsor, ο Πρίγκιπας Φίλιππος που έφυγε πριν από μερικές ημέρες από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών.

Η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας φημίζεται για την αγάπη τους για τα άλογα, που έχει κληρονομήσει και η εγγονή του αείμνηστου Δούκα του Εδιμβούργου, η Louise Windsor.

Πρόκειται για τη 17χρονη κόρη του μικρότερου γιου του Πρίγκιπα Φίλιππου και της Βασίλισσας Ελισάβετ, Πρίγκιπα Edward και της συζύγου του, Sophie, Κόμισσας του Wessex.

