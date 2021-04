Life

Δήμητρα Ματσούκα: Η φωτογραφία με την αδελφή της και τον νεογέννητο ανιψιό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ευτυχισμένη θεία είναι η Δήμητρα Ματσούκα...





Μαμά για πρώτη φορά έγινε πριν από μερικές ημέρες, η Μαρία Ματσούκα, η οποία γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτα της με τον Θέμη Γιαννιτσά.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια μέσα από μία τρυφερή φωτογραφία, αγκαλιά με το νεογέννητο παιδάκι της.

Μάλιστα, όλη την περίοδο της εγκυμοσύνης της η Μαρία Ματσούκα επέλεξε να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κι έτσι εξέπληξε ευχάριστα τους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως είναι αναμενόμενο, τόσο εκείνη όσο και η οικογένειά της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Έτσι και η Δήμητρα Ματσούκα είναι μια ευτυχισμένη θεία.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη έως και 4% για το 2021