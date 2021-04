Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: “Όχι” Πάσχα στο χωριό και άνοιγμα της εστίασης

Τι είπε για τα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα. Ποια είναι η κατάσταση στην Αττική. Πότε "βλέπει" αποκλιμάκωση.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και τα σενάρια για Πάσχα στο χωριό αλλά και το άνοιγμα της εστίασης νωρίτερα, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Όπως είπε ο κ. Σαρηγιάννης «είμαστε από τις 7 Απριλίου σε μια φάση ήπιας αποκλιμάκωσης, σε ένα πλατό σταθεροποίησης», ωστόσο τόνισε ότι «στο σύνολο θα έχουμε μια αυξητική πορεία στην Αττική, αλλά θα ακολουθήσει αποκλιμακωτική πορεία».

Σημείωσε ακόμα ότι από τις 23-24 του μήνα το νωρίτερο θα δούμε αποκλιμάκωση στα κρούσματα κορονοϊού, ενώ παραδέχτηκε ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία παραμένει δύσκολη.

Παρουσιάστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο να κάνουμε Πάσχα στο χωριό ή στα εξοχικά, καθώς όπως είπε «όλοι οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η μαζική μετακίνηση του πληθυσμού τελικά αυξάνει τον αριθμό των ενεργών επαφών»

«Είναι αδύνατο να πάω στο εξοχικό και να μην συναντήσω συγγενείς και φίλους», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης, λέγοντας «θα συνιστούσα να κάνουμε υπομονή για αυτό το Πάσχα»

Τέλος αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να ανοίξει η εστίαση νωρίτερα, με αφορμή τα κορονοπάρτι που παρατηρούνται στις πλατείες, ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε ότι «οι νέοι δεν θα κρατήσουν τις αποστάσεις» και κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε περαιτέρω αύξηση στα κρούσματα. «Η εστίαση να ανοίξει στα μέσα Μαΐου», κατέληξε ο κ. Σαρηγιάννης.

