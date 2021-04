Κοινωνία

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας στον ΑΝΤ1 για τις λειτουργίες του Πάσχα

Τι λέει ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου για τις αποφάσεις σχετικά με τις Θείες λειτουργίες, τον Επιτάφιο και την Ανάσταση.



"Έστω και νωρίς θα κάνουμε Πάσχα εφέτος", τόνισε ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως εξήγησε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως η Ανάσταση θα γίνει στις εννέα ο βράδυ, με παράταση της κυκλοφορίας έως τις δέκα και μισή.

Η Ακολουθία της Σταύρωσης θα ξεκινήσει στις πέντε και μισή το απόγευμα ενώ η Περιφορά του Επιταφίου γύρω απο τις εκκλησίες θα γίνει στις έξι το απόγευμα.

"Οι πιστοί υποχρεωτικά θα φορούν μάσκες μέσα και έξω απο τις εκκλησίες", τόνισε ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας. Διευκρίνισε ότι μέσα στους ναούς θα επιτρέπεται ένα ατομο ανά 20τμ και συνολικά 100 άτομα. Στον προάυλιο χώρο των Εκκλησιών θα τηρείται η απόσταση των δύο μέτρων.

Σημείωσε, τέλος, πως έχει προηγηθεί συνεννόηση με την Πολιτεία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα γίνουν δεκτές απο τους επιστήμονες.

