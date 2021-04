Κόσμος

Μαφιόζικη δολοφονία στη Λάρνακα (εικόνες)

Θύμα ένας 34χρονος, τη δολοφονία του οποίου είχαν αποτρέψει πριν από καιρό οι αστυνομικοί.

Σαρωτικές είναι οι έρευνες των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που γάζωσαν το πολυτελές όχημα ενός 34χρονου, γνωστός και ως «Μαριούθκιας», ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες που δέχθηκε στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας στο Κίτι της Επαρχίας Λάρνακας.

Οι Αρχές προσπαθούν να βρουν τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες που έστησαν ενέδρα θανάτου στον «Μαριούθκια». Σημαντικός είναι ο αριθμός των κάλυκων που βρέθηκαν σε δασώδη περιοχή, στην οποία φαίνεται να κρύβονταν οι δράστες και ίσως δώσουν απαντήσεις για τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του 34χρονου που εκτελέστηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ήδη, οι συγκεκριμένοι κάλυκες έχουν σταλεί στα εργαστήρια του Αρχηγείου Αστυνομίας, για να διαπιστωθεί εάν το αυτόματο πυροβόλο έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε πρόσφατη εγκληματική ενέργεια που διαπράχθηκε σε άλλη Επαρχίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί πέντε πρόσωπα με τις έρευνες να είναι σαρωτικές στην περιοχή που διαπράχθηκε ο φόνος, την ώρα που μια «ιστορία» του παρελθόντος ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημειώθηκαν ύποπτες κινήσεις μέσα το περασμένο Σαββατοκύριακο στην περιοχή, οι οποίες προσπαθούν να εξετάσουν αν σχετίζονται με τον φόνο.

Του έστησαν καρτέρι θανάτου

Οι δράστες του άγριου φονικού, έστησαν την ενέδρα θανάτου όντας κρυμμένοι σε περιοχή με κυπαρίσσια. Μόλις το όχημα του θύματος πλησίασε το σημείο, εξαπέλυσαν την επίθεση, κατά πάσα πιθανότητα με αυτόματο όπλο, και αφού επιβιβάστηκαν σε μοτοσικλέτα χάθηκαν στο σκοτάδι.

Σε δηλώσεις από το σημείο ο Υπεύθυνός του ΤΑΕ Λάρνακας Πάμπος Ζαχαρίου, ανέφερε πως «γύρω στις 21:15 το βράδυ, 34χρονος από τη Λάρνακα δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του». Σημείωσε επιπρόσθετα ότι «φαίνεται ότι κινείτο στο δρόμο από Μενεού προς την παραλιακή περιοχή του Κιτίου, φαίνεται ότι ο θάνατος του ήταν ακαριαίος». Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Ζαχαρίου, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μόνος στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης.

Με βάση τα όσα έχουν καταφέρει να αλιεύσουν οι Αρχές, οι δράστες φαίνεται να ήταν καλά διαβασμένοι, μιας και επέλεξαν το τακτικό δρομολόγιο που ακολουθεί ο 34χρονος για να μεταβεί στην οικία του, ενώ όλα συνηγορούν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε με αυτόματο όπλο. Λεπτομέρεια που ήδη τυγχάνει εξέτασης, το γεγονός ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 34χρονος, είχε αγοραστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, από την Επαρχία Λευκωσίας.

Στο «μικροσκόπιο» παράλληλα έχει τεθεί και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που βρίσκεται στην περιοχή, σε μια προσπάθεια περαιτέρω διαλεύκανσης της υπόθεσης. «Φως» στην όλη υπόθεση αναμένεται πλέον να ρίξει ο βαλλιστικός έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί επί των φυσιγγίων που εντοπίστηκαν στην σκηνή, όπου και θα διαπιστωθεί το είδος όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην ενέδρα θανάτου.

Γνωστός στις Αρχές ο 34χρονος

Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, το όνομα του θύματος είχε «ακουστεί» και προ μηνών, όταν οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν ποσότητα όπλων σε ανοικτό χώρο πάλι της επαρχίας Λάρνακας, συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου.

Παράλληλα και όπως πληροφορείται ο ΑΝΤ1, την ανησυχία της Αστυνομίας εντείνει το γεγονός, πως τις τελευταίες δυο εβδομάδες παρουσιάζεται έξαρση επεισοδίων που σχετίζονται με εγκληματικές υποθέσεις.

