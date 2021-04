Κοινωνία

Πάσχα: Ματαιώνονται ρουκετοπόλεμος, σαϊτοπόλεμος και χαλκούνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “Γολγοθάς” του κορονοϊού κρατά σε “καραντίνα” τις παραδόσεις.



Του Γιάννη Αρβανίτη

Για δεύτερη χρονιά δεν θα διεξαχθούν κάποια από τα πλέον γνωστά έθιμα του Πάσχα λόγω πανδημίας.

Μπορεί η Ανάσταση στη Χίο να γίνει, έστω και πριν τα μεσάνυχτα, αλλά ο ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο...όχι! Το εκρηκτικό έθιμο που κρατά από τη τουρκοκρατία νικήθηκε από τον κορονοϊό.

Το Αγρίνιο είχε πάντα την τιμητική του Πασχαλιάτικα! Τη Μεγάλη Παρασκευή όλοι οι Επιταφιοι συνέκλιναν στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια ξεκινούσε ο λεγόμενος χαλκουνοπόλεμος.

Νεαροί από διάφορες Ενορίες, άναβαν τα μασούρια με το μπαρούτι, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο και κρατώντας, σύμφωνα με την παράδοση, τον Τούρκο μακριά από τους πιστούς.

Ανάλογη περικοπή και στο έθιμο του σαϊτοπόλεμου στη Καλαμάτα. Και φέτος δεν πρόκειται να γίνει. Μόνο που η αιτία σε αυτή την περίπτωση δεν θα είνα αποκλειστικά η πανδημία, αλλά και ο τραγικός θάνατος πριν από 2 χρόνια εικονολήπτη από αδέσποτη σαϊτα. Μάλιστα η συνέχιση του εθίμου θεωρείται έτσι κι αλλιώς αβέβαιη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας στον ΑΝΤ1 για τις λειτουργίες του Πάσχα

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: “Όχι” Πάσχα στο χωριό και άνοιγμα της εστίασης

EMA για εμβόλιο Johnson & Johnson: “Πράσινο φως” για την χορήγηση του