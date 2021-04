Κοινωνία

Κως: Σύλληψη για κατασκοπεία

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

(φωτογραφία αρχείου)

Του Κώστα Τάτση

Συνελήφθη στην Κω ένας 43χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία. Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο του νησιού, ο οποίος συνελήφθη την Δευτέρα σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για μέλος οργάνωσης που μετέφερε παράνομα μετανάστες από την Τουρκία.

Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, φωτογραφίες και βίντεο από στρατιωτικά παρατηρητήρια του νησιού.

Έπειτα από εισαγγελική εντολή, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, κατά την οποία κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές και USB, τα οποία εξετάζονται.

