Συγκινεί η Έρρικα Πρεζεράκου για την μικρή Αναστασία

Τι ήταν αυτό που βοήθησε την οικογένεια να σταθεί δυνατή δίπλα στην 7χρονη Αναστασία, η οποία διαγνώσθηκε με επιθετικό καρκίνο.

Η Έρρικα Πρεζεράκου συγκίνησε για ακόμη μία φορά, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης μίλησε στο «Φλερτ» για την ανιψιά της που πάσχει από καρκίνο.



Όπως είναι γνωστό η 7χρονη Αναστασία διαγνώσθηκε με επιθετικό καρκίνο στο νευρικό κεντρικό σύστημα του εγκεφάλου και με τη βοήθεια του κόσμου κατάφερε να ταξιδέψει στο Τέξας με σκοπό να υποβληθεί στη θεραπεία που χρειάζεται.

Όπως δήλωσε η γνωστή αθλήτρια η βοήθεια του κόσμου και οι καθημερινές προσευχές, ήταν αυτά που βοήθησαν την οικογένεια να σταθεί δυνατή δίπλα στην μικρή Αναστασία.



