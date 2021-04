Κόσμος

Σαουδική Αραβία: 7 τρις δολάρια για “πράσινη” ανάπτυξη

Άλματα εκσυγχρονισμού και κοινωνικές αλλαγές. “Στροφή” από το πετρέλαιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Του Νικόλα Βαφειάδη

To όραμα για το 2030 του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου, αντιπροέδρου της κυβέρνησης και Υπουργού Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ, θα μετατρέψει τη σαουδαραβική έρημο σε όαση.

"Eάν πάρεις τα 27 τρις ριάλ ή 7 τρις δολάρια για τα επόμενα 10 χρόνια, τι σημαίνει αυτός ο αριθμός; Αυτός ο αριθμός σημαίνει ότι στα επόμενα δέκα χρόνια, οι δαπάνες στο βασίλειο θα είναι περισσότερες από εκείνες των περασμένων 300 ετών, από τότε που ιδρύθηκε για πρώτη φορά η Σαουδική Αραβία", τονίζει ο Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν.

Γεωπολιτική πρωτοπορία και κοινωνικές αλλαγές

O διάδοχος του βασιλείου, με σειρά εμπνευσμένων μεταρρυθμιστικών κινήσεων, ετοιμάζει τη χώρα του για το μέλλον. Ενισχύοντας το γεωπολιτικό της έρμα, πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κατακτώντας τον ηγετικό ρόλο που αξίζει στην ισχυρότερη οικονομία του αραβικού κόσμου. Παράλληλα, με υπολογισμένες κινήσεις, αλλάζει συστηματικά τη συντηρητική σαουδαραβική κοινωνία.

Περιόρισε τις εξουσίες της θρησκευτικής αστυνομίας και κατήργησε τον θεσμό της υποχρεωτικής συνοδείας των γυναικών από άνδρες. Πρώτη εντυπωσιακή αλλαγή, όσο κι αν μοιάζει με ένα μικρό λιθαράκι στο κοινωνικό εποικοδόμημα, ήταν να επιτρέψει στις γυναίκες να οδηγούν από τον Ιούνιο του 2018.

Πολιτιστική Αναγέννηση

Άλλο μεγάλο κεφάλαιο εκσυγχρονισμού είναι το άνοιγμα της Σαουδικής Αραβίας στον οικοτουρισμό, με έμφαση στη διατήρηση και την ανάδειξη της πλούσιας αραβικής πολιτιστικής παράδοσης. Οι εκδηλώσεις που επιμελείται ο Υπουργός Πολιτισμού της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Μπαντρ μπιν Αμπντάλλα μπιν Μοχάμεντ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ όπως το φεστιβάλ της Αλ-Ούλα, έχουν αναβαθμίσει τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην Ουνέσκο.

Στροφή από το πετρέλαιο στις ανανεώσιμες πηγές

Το εμπνευσμένο πρόγραμμα του πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προβλέπει επιπλέον την αύξηση του ποσοστού προστατευόμενων περιοχών και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα καλύπτουν το 2030 το 50% των τοπικών ενεργειακών αναγκών, απεξαρτώντας την σαουδαραβική οικονομία από το πετρέλαιο. Λέξη κλειδί του υπερφιλόδοξου προγράμματος "Πράσινη Σαουδική Αραβία" είναι η Αναγέννηση.

"Στην ιστορία της Αναγέννησης, παγκόσμιο και βασικό ρόλο-κλειδί έπαιξαν οι πόλεις. Όχι μόνο οι χώρες, αλλά οι πόλεις. Αυτό έγραψε η Ιστορία στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι ειδικά αλήθεια στη σύγχρνη εποχή στη Σαουδική Αραβία. Επενδύσατε πολλά στην ανάπτυξη των πόλεων. Γατί επικεντρωθήκατε εσείς ειδικά σε αυτό;", ερωτά ο Ματέο Ρέντζι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας.

"Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παγκόσμια οικονομία δεν βασίζεται μόνο σε χώρες, αλλά βασίζεται στις πόλεις. Το 85% της παγκόσμιας οικονομίας προέρχεται από τις πόλεις και στα επόμενα χρόνια αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στο 95%. Επομένως η πραγματική ανάπτυξη ξεκινά από την πόλη, είτε αφορά τη βιομηχανία, είτε την καινοτομία, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, είτε άλλους τομείς. Γι' αυτό στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επικεντρωνόμαστε στις πόλεις που έχουν δυναμική ανάπτυξης, ώστε να επιτύχουν οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη σε θέσεις εργασίας και σε περισσότερες υπηρεσίες", απαντά ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ποιότητα ζωής και καταπολέμηση της ρύπανσης

Κεντρικός στόχος του προγράμματος "Πράσινη Σαουδική Αραβία" είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία των μελλοντικών γενεών, αυξάνοντας το επίπεδο κάλυψης της βλάστησης, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καταπολεμώντας τη ρύπανση και διατηρώντας και προστατεύοντας τη θαλάσσια ζωή. Ολόκληρες επαρχίες της Σαουδικής Αραβίας θα μεταμορφωθούν ολοκληρωτικά.

"Ασφαλώς υπάρχει τεράστιος αριθμός ευκαιριών σε όλες τις περιοχές του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σήμερα δουλεύουμε τη στρατηγική για όλες τις επαρχίες. Εγκαινιάσαμε τη στρατηγική της Νιόμ και η πόλη της Νιόμ, η Λάιν, η κεντρική πόλη της Νιόμ. Σύντομα θα εγκαινιάσουμε τη στρατηγική της πόλης του Ριάντ και θα επιστρέψουμε στο Ριάντ. Επεξεργαζόμαστε επίσης τη στρατηγική για τη Μέκκα, τη στρατηγική για την Ανατολική Επαρχία και για την Επαρχία του Ασίρ", τονίζει ο διάδοχος θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

Νέες πόλεις θα εμφανιστούν στην έρημο

Με την εφαρμογή του μεγάλου κρατικού επενδυτικού προγράμματος, νέες πόλεις θα ξεπεταχτούν μέσα σε άγονες εκτάσεις,

ενώ ο πληθυσμός της πρωτεύουσας Ριάντ θα διπλασιαστεί από τα 7,5 στα 15 εκατομμύρια, με έμφαση στην ποιότητα ζωής

στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τους κατοίκους, όπως αποκάλυψε ο Πράσινος Πρίγκιπας σε συνέντευξή του στον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ματέο Ρέντζι.

"Το Ριάντ αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία να δημιουργήσουμε εκρηκτική ανάπτυξη για τη Σαουδική Αραβία και να αναπτύξουμε τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τη μεγάλη πρόοδο. Γι'αυτό πρέπει να φροντίσουμε το Ριάντ και να το δούμε με έναν ειδικό τρόπο, διότι είναι ο θεμέλιος λίθος της οικονομικής ανάπτυξης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Όλα αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά του Ριάντ δίνουν ώθηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και πολύ περισσότερων ευκαιριών. Γι' αυτό εξετάζουμε το Ριάντ. Μιλώντας γενικά, ο στόχος μας είναι να κάνουμε το Ριάντ μια από τις δέκα κορυφαίες οικονομίες πόλης στον κόσμο. Σήμερα είναι στις κορυφαίες σαράντα οικονομίες πόλεων στον κόσμο. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον πληθυσμό της από 7,5 εκατομμύρια σήμερα σε περίπου 15 με 20 εκατομμύρια το 2030", εξηγεί Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

40 δις δέντρα για πράσινη Μέση Ανατολή

Αντιμέτωπη με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά κύματα σκόνης και ερημοποίηση, η Σαουδική Αραβία δίνει τη μεγάλη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, συνεισφέροντας με το πρόγραμμα του Πρίγκιπα διαδόχου κατά 5% στον παγκόσμιο στόχο που τέθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής των Τζι 20. Παράλληλα με το πρόγραμμα "Πράσινη Σαουδική Αραβία", το βασίλειο του Κόλπου θα τρέξει και το πρόγραμμα "Πράσινη Μέση Ανατολή", που προβλέπει τη φύτευση 40 δισεκατομμυρίων δένδρων στην ευρύτερη περιοχή, αλλάζοντας την όψη της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα δενδροφύτευσης στον πλανήτη. Ταυτόχρονα, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θεσμοθετεί μηχανισμό δράσης με ετήσια Σύνοδο Κορυφής για την Πράσινη Μέση Ανατολή, ώστε να εποπτεύεται η πρόοδος των πιο πρωτοποριακών έργων στην ιστορία του πλανήτη. Με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ αλ Σαούντ αναδεικνύεται ως οραματιστής παγκόσμιας εμβέλειας.

