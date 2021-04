Life

Χριστίνα Μπόμπα: Η βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Η μέλλουσα μανούλα που διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρήκε φαίνεται την ευκαιρία για να κάνει δουλειές και ψώνια.

Η Χριστίνα Μπόμπα, βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Θησείο.

Η μέλλουσα μανούλα που διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρήκε φαίνεται την ευκαιρία για να κάνει δουλειές και ψώνια ενώ στη συνέχεια επέστρεψε με ταξί στο σπίτι της στον Λυκαβηττό.

Η εγκυμονούσα Χριστίνα Μπόμπα, επέλεξε ένα άνετο σύνολο καθώς βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ένα απλό φόρεμα, αθλητικά παπούτσια και ένα τζάκετ ήταν το λουκ που επέλεξε για να κάνει μία άνετη βόλτα.

