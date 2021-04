Life

Γιάννης Κουκουράκης: Η γυμναστική, η διατροφή και το βιογραφικό του γοητευτικού ηθοποιού

Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για τον γοητευτικό και ταλαντούχο ηθοποιό που παίζει στην σειρά του ΑΝΤ1 "Άγριες Μέλισσες".

Ο γοητευτικός Γιάννης Κουκουράκης, τον οποίο απολαμβάνουμε στις "Άγριες Μέλισσες", έχει άψογη σχέση με την γυμναστική.



Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που στο προφίλ του στο Instagram δημοσιεύει εκτός από στιγμιότυπα της καθημερινότητάς του, και τον τρόπο που γυμνάζεται ή το τι τρώει.



Γεννημένος στις 24 Απριλίου 1984 (άρα η ηλικία του είναι 37 ετών), αν και Ταύρος στο ζώδιο και σύμφωνα με την αστρολογία λαίμαργος, ο Γιάννης Κουκουράκης ακολουθεί ένα πολύ ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής.

