European Super League: Αποσύρονται Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ναυαγεί” το μεγαλεπήβολο σχέδιο για κλειστή λίγκα, που προκάλεσε τριγμούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι αποσύρονται από την European Super League, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Sky News, η Τσέλσι ετοιμάζει τα έγγραφα για να αποσυρθεί επισήμως, έπειτα από την σχετική απόφαση που έλαβε ο ιδιοκτήτης Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αποδεχόμενος την επιθυμία της πλειοψηφίας των οπαδών της ομάδας.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε στους υπευθύνους της ευρωπαϊκής Super League πως δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτήν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Εντ Γούντγουορντ, όπως μετέδωσε το Sky News.

Ως εκ τούτου, στην αποσχιστική λίγκα θα απομείνουν τέσσερις αγγλικές ομάδες (Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τότεναμ), τρεις από την Ισπανία (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης) και τρεις από την Ιταλία (Γιουβέντους, Μίλαν και Ίντερ).

Υπενθυμίζεται ότι αρνητικοί στη δημιουργία της European Super League, εμφανίστηκαν και ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Μπόρις Τζόνσον.

Αντιδράσεις υπήρξαν και στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανίζεται κατηγορηματικά αντίθετος με τη δημιουργία μιας κλειστής λίγκας από εύπορους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

BREAKING: Manchester City have told organisers that they do not wish to be part of the European Super League.



Get the latest on this story: https://t.co/oOVud9o8zn pic.twitter.com/QnAhVwYERA