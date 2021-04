Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης: Πώς εξηγείται το μπαράζ επιθετικών δηλώσεων από την Τουρκία (βίντεο)

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 σχολιάζει τις εμπρηστικές δηλώσεις από την Άγκυρα και τις επιδιώξεις του Ερντογάν.​​

«Είναι σαφές ότι η Τουρκία προσπαθεί να ρίξει “γέφυρες” προς τη Δύση, αλλά δεν μπορεί να κρύψει τα ρήγματα», τόνισε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζοντας την επιθετική ρητορική της Άγκυρας σε βάρος της Αθήνας.

Ο κ. Φίλης εξήγησε πως η Τουρκία «θέλει την προσέγγιση με τη Δύση πάση θυσία. Επιβεβαιώθηκε αυτό και από τις μετρήσεις του Σαββατοκύριακου, όπου ο Ερντογάν υπολείπεται των δημάρχων Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης και μάλιστα η “ψαλίδα” υπέρ τους ανοίγει επικίνδυνα. Άρα η προσέγγιση κεφαλαίων από τη Δύση καθίσταται επιτακτική ανάγκη.»

Παράλληλα, όμως, συνέχισε ο κ. Φίλης «υπάρχει προβληματισμός για την Ελλάδα, η οποία έχει καταφέρει η αποκατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκία να εξαρτάται από τα ελληνοτουρκικά, όπου η Τουρκία όμως παραμένει αδιάλλακτη.»

«Επιπρόσθετα, οι συνέργειες της Ελλάδας με χώρες όπως το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, φρενάρουν σε κάποιο βαθμό την εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας. Όμως οι δίαυλοι με την Αθήνα, είτε σε μορφή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης είτε διερευνητικών συνομιλιών ή και πολιτικών διαβουλεύσεων, είναι υποχρεωτικοί για την “διόρθωση” της εικόνας της Τουρκίας στη Δύση», συμπλήρωσε.

Τέλος, σημείωσε πως η Λιβύη δεν έχει ακόμη επισήμως αντιδράσει στην ελληνική NAVTEX, η οποία “διεμβολίζει” το τουρκολιβυκό σύμφωνο και αφορούσε στο γαλλικό ερευνητικό σκάφος. «Χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες, ας το κρατήσουμε. Ίσως αυτό συνιστά και μερική αναδίπλωσή της», κατέληξε.

