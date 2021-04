Κοινωνία

Τροχαίο στο Γκάζι: Ο νεαρός μοτοσικλετιστής μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τις πρώτες βοήθειες στον ίδιο και στη μητέρα του, έδωσε ο Υπ. Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Τον οδηγό του αυτοκινήτου που, πριν από 11 μέρες στο Γκάζι, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν νεαρό και την μητέρα του, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, εξακολουθούν να αναζητούν οι αστυνομικοί της Τροχαίας.

Πρόκειται για το τροχαίο ατύχημα που έγινε στις 8 το βράδυ της 9ης Απριλίου στην οδό Πειραιώς. Αμέσως μετά τη παράσυρση των δύο επιβατών του δικύκλου - ο υπαίτιος οδηγός τους εγκατέλειψε, αν και προς στιγμήν κατέβηκε για να δει τι είχε συμβεί και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Κυριολεκτικά πάνω στο συμβάν “έπεσε” ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας - χειρουργός ορθοπεδικός στο επάγγελμα - ο οποίος έκανε τζόκινγκ. Αμέσως βοήθησε τα θύματα, ειδικά τη γυναίκα η οποία ήταν βαριά χτυπημένη, μάλιστα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο γιoς της βγήκε από το νοσοκομείο και μίλησε στον ANT1. Όπως είπε «Το μόνο που έβλεπα ήταν το πόδι μου, που πήγαινε δεξιά αριστερά, είχα και παλιά τροχαίο, οπότε κατάλαβα ότι το έσπασα. Μετά βρέθηκα κάτω στην άσφαλτο και γύρισα να δω πού είναι η μάνα μου. Γιατί ήξερα ότι είχα τη μάνα μου πάνω...»

