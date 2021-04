Παράξενα

Διαρρήκτης “προδόθηκε” από το... σπέρμα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπήκε σε σπίτι, ήπιε γάλα και κάθισε... να δει πορνό σε υπολογιστή.

Σε ποινή φυλάκισης έξι ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε διαρρήκτης, ο οποίος "προδόθηκε" από το… στίγμα που άφησε. Ο λόγος για 22χρονο από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ που αναγκάστηκε να ομολογήσει λόγω... σπέρματος τη ληστεία που έκανε σε σπίτι στο οποίο έμεναν φοιτήτριες.

Ο Τζόναθαν Χοσέ Ρουίζ εισέβαλε στην κατοικία τριών φοιτητριών, ωστόσο δεν αρκέστηκε μόνο στην ληστεία. Αφού ήπιε γάλα και έφαγε μερικά μπισκότα που βρήκε στο σπίτι, στη συνέχεια χρησιμοποίησε έναν φορητό υπολογιστή, ο όποιος άνηκε σε μια από τις τρεις φοιτήτριες, κατέβασε ταινίες πορνό και αυνανίστηκε.

Ωστόσο, προδόθηκε από το σπέρμα του που βρέθηκε στον υπολογιστή και βοήθησε την αστυνομία να φτάσει στα ίχνη του. Μάλιστα, κατά την σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του και εσώρουχα των τριών φοιτητριών, καθώς και άλλα αντικείμενα που είχαν μέσα στο σπίτι.

Οι αστυνομικές Αρχές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο μέσω του DNA από το σπέρμα του δράστη και έτσι κατάφεραν να φτάσουν πιο γρήγορα στον εντοπισμό του. Ο 22χρονος ήταν γνώριμος στην αστυνομία της πόλης, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Eίχε καταδικαστεί για βανδαλισμό

Σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου, το 2017 είχε καταδικαστεί για βανδαλισμό σε τουαλέτες σχολείου, αλλά και για κατοχή συσκευών γκράφιτι.

Μάλιστα, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 30 ημερών, αλλά και σε 200 ώρες υποχρεωτικής κοινοτικής υπηρεσίας, όπου του ζητήθηκε να αφαιρέσει γκράφιτι.

Ο 22χρονος αποδέχθηκε την προσφορά από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της περιοχής, ο οποίος του ζήτησε να ομολογήσει. Παρόλα αυτά στη συνέχεια τον καταδίκασε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών. Ο αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας αντιτάχθηκε στην πρόταση του δικαστή και έτσι του επιβλήθηκε η συγκεκριμένη ποινή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα: Ματαιώνονται ρουκετοπόλεμος, σαϊτοπόλεμος και χαλκούνια

Συγκινεί η Έρρικα Πρεζεράκου για την μικρή Αναστασία

European Super League: Αποσύρονται Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι