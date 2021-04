Κόσμος

Στάθης Άνθης: Θρίλερ με τη σορό στη Βρετανία (βίντεο)

Το DNA θα αποκαλύψει αν η σορός που βρέθηκε στο Μπίγκμπερι, ανήκει στον αδελφό του Δημήτρη Άνθη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί μία σορός ενός άνδρα από τη βρετανική Ακτοφυλακή, στον κόλπο Μπίγκμπερι στα νότια της χώρας και οι Αρχές είχαν ζητήσει από τους συγγενείς του Στάθη Άνθη να μεταβούν στη Μεγάλη Βρετανία για να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να επιχειρηθεί πιθανή ταυτοποίηση, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.

Όμως, δυστυχώς βρέθηκε πως δύο τατουάζ που φέρει η σορός σε στήθος και γάμπα, ταιριάζουν με αυτά που είχε ο Άνθης ακριβώς στα ίδια σημεία. Ενώ ο αδελφός του, έχει ήδη αναγνωρίσει και κάποια ρούχα, τα οποία ταιριάζουν με αυτά του εξαφανισμένου Έλληνα.

Αν τελικά αποδειχθεί ότι η σορός είναι του Στάθη Άνθη, τότε η οικογένεια, μέσω του δικηγόρου της, θα ζητήσει να γίνει έρευνα για ανθρωποκτονία και μάλιστα από πρόθεση.

Ο Στάθης Άνθης έχει εξαφανιστεί από τις 8 Μαρτίου.

