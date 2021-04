Κοινωνία

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Στα μέσα Μαΐου η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων

Ποιά είναι η ακριβής ημερομηνία, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στις 15 Μαΐου θα ανακοινωθεί τελικά ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή και τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου, που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή, προσδιορίζονται "οι αρμοδιότητες των πρυτανικών συμβουλίων των ΑΕΙ σχετικά με τις επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας καθώς και με θέματα που αφορούν το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εξωτερικών χώρων των πανεπιστημίων", επισημαίνεται στο δελτίου τύπου.

Επίσης, "καταγράφονται οι κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού, που δύνανται να εφημερεύουν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο και περιγράφεται η διαδικασία ορισμού της αμοιβής των εφημεριών αυτών".

Τέλος, "αναπροσαρμόζεται, λόγω των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης, που τίθεται ως προϋπόθεση για φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εφόσον περιλαμβάνονται πρακτικές, κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις".

