Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 55-59

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το προσεχές Σάββατο θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τους 50-54. Πόσα εμβόλια και από ποιες εταιρείες περιμένουμε το επόμενο δίμηνο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση των εμβολιασμών κατά της covid-19, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπή Εμβολιασμών.

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού κατά της covid-19 για την ηλικιακή ομάδα 55 - 59 και το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 50 - 54.

Υπενθυμίζεται ότι εμβολιάζονται τώρα πολίτες άνω των 60 ετών, πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού (ομάδα Α) και αυξημένου (ομάδα Β) κινδύνου και εργαζόμενοι στο τομέα της υγείας.

Οι διαδικασίες επιταχύνονται και αν τηρηθούν οι παραδόσεις των εμβολίων από τις εταιρείες, το επόμενο διάστημα θα ανοίξουν οι πλατφόρμες των ραντεβού και για ηλικιακές ομάδες, κάτω των 50 ετών.

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης εμβολίων

Από την εταιρεία Pfizer θα παραδοθούν 2.150.000 δόσεις το Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Moderna θα παραλάβουμε 354.000 το Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Johnson & Johnson, έχουμε παραλάβει 33.600 δόσεις και αναμένουμε 300.000 δόσεις το Μάιο και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Η εταιρεία AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις παραδόσεις του επόμενου διμήνου. Αναμένουμε από αυτήν ένα αριθμό δόσεων 450.000-500.000 για κάθε μήνα.