Αθλητικά

H European Super League προχωρά σε τακτική αναδίπλωση

Η αποχώρηση ομάδων μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν φαίνεται πως βάζει προσωρινά τέλος στα μεγαλεπήβολα σχέδια της ESL.

Για αναβολή και όχι ματαίωση των σχεδίων της, κάνει λόγο η European Super League σε ανακοίνωση που εξέδωσε, μετά την αποχώρηση των αγγλικών ομάδων από τη διοργάνωση, απόφαση την οποία αποδίδει σε πιέσεις που ασκήθηκαν.

Η ESL υπογράμμισε επίσης ότι θα επανεξετάσει το πρότζεκτ της, το οποίο -σύμφωνα με την ανακοίνωση- αποτελεί... μονόδρομο, καθώς... «το υπάρχον σύστημα δεν λειτουργεί».

Η ανακοίνωση της ESL:

H European Super League είναι πεπεισμένη πως το σημερινό «status quo» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει.

Προτείναμε μία νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, επειδή το υπάρχον σύστημα δεν λειτουργεί. Η πρόταση μας στοχεύει στο να επιτρέψει στο άθλημα να εξελιχθεί, ενώ παράγει πόρους και σταθερότητα στην ποδοσφαιρική «πυραμίδα», βοηθώντας να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα λόγω της πανδημίας.

Παρά την εξαγγελθείσα αποχώρηση των αγγλικών ομάδων, που έγινε μετά από πίεση που τους ασκήθηκε για να πάρουν αυτή την απόφαση, είμαστε πεπεισμένοι πως η πρόταση μας είναι απόλυτα σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανονισμούς, όπως έχουν επικυρωθεί από απόφαση δικαστηρίου για να προστατεύσει τη Super League από ενέργειες τρίτων.

Δεδομένων των συνθηκών, θα επανεξετάσουμε τα κατάλληλα βήματα για να αναδιαμορφώσουμε το πρότζεκτ, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τους στόχους μας για να προσφέρουμε στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ενώ παράλληλα να προσφέρουμε οικονομική αλληλεγγύη σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

