Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων σε χιλιάδες ιδιοκτήτες

Από χθες χιλιάδες ιδιοκτήτες άρχισαν να βλέπουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για τους μήνες Νοέμβριο 2020 - Ιανουάριο 2021. Πότε θα πληρωθούν για Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Από χθες 20 Απριλίου, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, άρχισαν να βλέπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ποσό που δικαιούνται ως αποζημίωση για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν τους μήνες Νοέμβριο 2020 - Ιανουάριο 2021, και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Συνολικά το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ και αφορά 100.000 ιδιοκτήτες.

Πρόκειται για περιπτώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που το προηγούμενο διάστημα είχαν προβεί σε διορθώσεις των δηλώσεων COVID που είχαν υποβάλει για τους δύο τελευταίους μήνες του 2020 αλλά και τον Ιανουάριο του 2021.

Την Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα κουρεμένα ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση για το Μάρτιο καταβάλλεται χωρίς οι ιδιοκτήτες να έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση COVID. Θα δοθεί με βάση τις δηλώσεις COVID Φεβρουαρίου.