Υγεία - Περιβάλλον

“Πάσχα στο χωριό” – Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: είναι λάθος να απαγορευτούν οι μετακινήσεις (βίντεο)

Τα κορονοπάρτι «έδειξε» ο Ν, Θωμαϊδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για την αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υποστήριξε ότι η παράταση των απαγορεύσεων στις μετακινήσεις και ενόψει του Πάσχα είναι θεωρητικά σωστή, αλλά στην πράξη δεν αποδίδει.

Όπως είπε ο κ. Βασiλακόπουλος, δεν είναι ρεαλιστική η παράταση των απαγορεύσεων, καθώς ο κόσμος για πολλούς λόγους δεν πειθαρχεί. Συμπλήρωσε δε, πως τα μέτρα πλέον δεν αποδίδουν και είναι αναποτελεσματικά.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαϊδης, ο οποίος είπε ότι το ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής παρουσιάζει αύξηση και καθώς δείχνει το τι συνέβη 1-2 μέρες νωρίτερα, το απέδωσε στα κορονοπάρτι και τον συγχρωτισμό σε διάφορους χώρους το Σαββατοκύριακο.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι ακριβώς αντίθετη πορεία είχαμε όταν άνοιξε το λιανεμπόριο, καθώς τότε όχι μόνο δεν καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στο ιικό φορτίο, αλλά αντίθετα μειώθηκε.

Ο κ. Βασιλακόπουλος ζήτησε να επιτραπούν οι μετακινήσεις στα χωριά από τα αστικά κέντρα για το Πάσχα και είπε ότι οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν εφόσον υπάρξει «μια έντιμη συμφωνία», ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, οι οποίοι για να μετακινηθούν θα κάνουν self test και θα είναι ειλικρινείς με τα αποτελέσματα.

Τέλος ο κ. Θωμαϊδης, είπε ότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που οι πολίτες γιόρτασαν μέσα στα σπίτια τους και είχαμε οικογενειακές και άλλες συγκεντρώσεις, το ιικό φορτίο στα λύματα κατέγραψε σημαντική αύξηση και προειδοποίησε πως πλέον «ακροβατούμε σε τεντωμένο σχοινί».