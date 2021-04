Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: Πάσχα με καλοκαιρία και υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο)

Η πρόγνωση του καιρού για ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα από τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό.

Ανοιξιάτικος θα είναι και σήμερα ο καιρός, αλλά αναμένονται κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός, το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, βορειοδυτικοί εντάσεως 5-6 μποφόρ, το βράδυ θα γυρίσουν στα κεντρικά και βόρεια σε νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει σήμερα στη βόρεια Ελλάδα τους 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα κεντρικά 21-22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, δυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Για το Πάσχα, ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 τόνισε ότι Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, που είναι πιθανό να αγγίξει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός προβλέπεται αίθριος με μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, στους 26 βαθμούς. Από το μεσημέρι, ωστόσο, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες.