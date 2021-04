Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: εφιάλτης... δίχως τέλος

Η πανδημία τρέχει…με σπασμένα φρένα στην Ινδία, η οποία κατέγραψε δυο νέα θλιβερά ρεκόρ σε θανάτους και κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες.

Στην Ινδία ξεπεράστηκε, για πρώτη φορά, το όριο των 2.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 σε μια ημέρα, ενώ ο αριθμός των μολύνσεων ξεπέρασε, επίσης για πρώτη φορά, το επίπεδο των 295.000.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 2.023 ασθενείς με την COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει τους 182.553 νεκρούς ως αυτό το στάδιο.

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε ρεκόρ εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του SARS-CoV-2, με 295.041 σε 24 ώρες και συνολικά 15,6 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν μολυνθεί.

Στην Ινδία των 1,3 δισεκ. κατοίκων καταγράφονται ο τέταρτος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων της πανδημίας και ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός μολύνσεων στον κόσμο.