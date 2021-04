Life

Αντελίνα Βαρθακούρη: Ο γάμος με τον Χάρη και το διαζύγιο με τον Alpha

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” ήταν η παρουσιάστρια.

Για το γάμος της με το Χάρη Βαρθακούρη και το «διαζύγιό» της με τον Alpha μίλησε μεταξύ άλλων στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Αντελίνα Βαρθακούρη, που ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης στο “The 2night Show”.

Αναφέρθηκε στο γάμο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και για την απόφασή της να κρατήσει το επώνυμο του συζύγου της, χαρακτηρίζοντας «πατροπαράδοτη» την οικογένειά της και «δυναμική» την απόφασή της, για την οποία πρόσθεσε ότι «είναι όμορφο να έχεις το ίδιο επίθετο με τα παιδιά σου. Αν ξεκινούσα την τηλεόραση ως ελεύθερη, δεν θα άλλαζα το επίθετό μου», σημείωσε σχετικά.

Η ίδια μίλησε και για το πώς γνωρίστηκε και παντρεύτηκε άμεσα με τον Χάρη. «Παντρεύτηκα στα 24. Ήταν τρελή καψούρα αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς οικογένεια. Νομίζω πως με κυνηγάει ο χρόνος. Πάντα ήθελα να τα κάνω γρήγορα. Το έδαφος στη ζωή μου ήταν πάντα σταθερό λόγω των γονιών μου. Η αγάπη και η πίστη τους σε μένα… Έχω απίστευτη σχέση με τον μπαμπά μου. Ο πατέρας μου ήταν και είναι ο άνθρωπος που μοιράζομαι τα πάντα στη ζωή μου και είναι ο πιο αυστηρός κριτής μου. Ο πατέρας μου είναι το κολλητάρι μου. Δεν θα έκανα βήμα χωρίς τη μαμά μου, είναι ο πιο δοτικός άνθρωπος.

Με τον Χάρη μιλάγαμε τους δυο πρώτους μήνες στο τηλέφωνο. Δεν μπορούσαμε να ξεκολλήσουμε. Από το μεσημέρι μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί. Τον Χάρη τον είδα και ήταν σαν να τον ήξερα πάρα πολλά χρόνια. Άκουγα πάρα πολύ τον πατέρα του. Πήγαμε και ο Χάρης με τον μπαμπά μου δέσανε αμέσως. Παίζανε πινγκ πονγκ. Τον πεθερό μου τον γνώρισα σε μια απονομή δίσκου. Ήταν αυτό το μαγικό που εγώ εκείνη την ώρα δεν έβλεπα τον Πάριο. Αυτή η σχέση με χαρακτηρίζει με τον πεθερό μου. Έχει μια ταπεινότητα, μια συστολή. Ο πεθερός μου μου έδωσε πολλά πράγματα και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο».

Οι τηλεοπτικές της συνεργασίες

Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο «Globetrotters», μέσω του οποίου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό «απενοχοποίησα τον συζυγικό καυγά. Αυτό που είμαι με τον Χάρη είναι το κάθε ζευγάρι. Το τέλος είναι ότι μπορεί να τσακωνόμαστε αλλά μετά είμαστε ένα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο ειδικά για τα νέα ζευγάρια που έχουν μάθει να φεύγουν. Εισπράττω την αγάπη βγαίνοντας έξω από τις γυναίκες που μου λένε καλά κάνεις “πάτα τον κάτω” μου λένε», είπε.

Όσο αφορά στη συνεργασία της με τον Alpha, είπε πως ήταν «πολύ καλά επαγγελματικά» και ότι παρά το ότι δεν ήθελε να φύγει, της έγινε πρόταση από το Star. «Ο Αlpha είναι μέσα στην καρδιά μου. Αλλά είχα πρόβλημα μόνο με έναν άνθρωπο. Δεν θέλω να παίρνει η μπάλα άλλους. Ήταν μια κακή σχέση δική μου. Με ενοχλεί να ταλαιπωρείς ανθρώπους. Ήταν ένα σύντομο διαζύγιο. Μετά ήμουν στεναχωρημένη και απογοητευμένη, με μια επιλογή που δεν σκέφτηκες, βιάστηκες και έκανες λάθος. Σε εκείνο το σημείο ήρθε ο ΣΚΑΪ στη ζωή μου».

Για την απόφαση να παρουσιάσει την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τον σύζυγό της: Με πίστεψε ο κ. Κόμπος και μετά από πολύ καιρό νιώθω καλά με την τηλεοπτική μου οικογένεια. Πιστεύω στην τηλεοπτική μας συνύπαρξη με τον Χάρη. Αρκεί να δει κάποια πράγματα που δεν βλέπει. Πρέπει να κάτσει να δει αν αυτό το πράγμα πραγματικά το γουστάρει. Αν το γουστάρει πρέπει να μπει στο ρεπορτάζ, στο τι γίνεται μπρος και πίσω από τις κάμερες. Αν μπει σε αυτό θα είναι πολύ καλός. Απλά δεν βγάζει ακόμα το ζουμί που πρέπει να βγάλει. Στην αρχή μου έλεγαν ότι δεν τον αφήνω να μιλήσει. Εγώ έβλεπα ότι μερικές φορές δεν θέλει να μιλήσει για κάποιο θέμα με μια ματιά. Τον έβαλα με το ζόρι να δει Survivor για να ξέρει τι συμβαίνει στο πρόγραμμα και στη θεματολογία της εκπομπής. Δεν τα παρατάω μαζί γιατί αν μπει σε αυτό θα του αρέσει πολύ, αρκεί να κάτσει».

Τα πειράγματα του Χάρη στον αέρα είναι «βιτριολικά». «Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο κράτημα. Πετάω κι εγώ μερικά όταν με τρελαίνει. Αυτό που ζήσαμε μαζί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο, για τον τρόπο που μέσα από εμένα διαχειρίζεται και διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα, που ενδεχομένως κανένας ξένος να μην είχε την υπομονή. Πάντως μαζί μου νιώθει σιγουριά».

Η Αντελίνα δήλωσε ότι ο Χάρης είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. «Είναι “άκακος” άνθρωπος, έχει μια υπέροχη σχέση με τις κόρες μας».