Life

Χριστίνα Τσάφου στο “The 2night Show”: Με την αδελφή μου δεν έχουμε σχέση

Καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η αγαπημένη ηθοποιός το βράδυ της Τρίτης.

Στις σχέσεις με την αδελφή της και το διαζύγιο των γονιών της μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η Χριστίνα Τσάφου, που ήταν καλεσμένη στο «The 2night Show» το βράδυ της Τρίτης.

«Οι γονείς μου είχαν χωρίσει. Εμένα με διεκδικούσε ο πατέρας μου και με πήρε. Έκλαιγα όταν η μάνα μου με επέστρεφε. Μου έλεγε μια ημέρα των ημερών θα σε πάρω κι έκανα την προσευχή μου. Το βίωσα μικρή και τότε ήσουν δακτυλοδεικτούμενη, αν ήσουν παιδί χωρισμένων γονιών. Ο μπαμπάς μου ήταν αυστηρός και το σπίτι παλαιών αρχών. Δεν με άφηναν να κάνω πολλά.

Έχω χάσει την μαμά μου. Με την αδερφή μου που έμενε μαζί της δεν έχουμε πολλές σχέσεις, δεν μεγαλώσαμε μαζί και δεν έχουμε κοινά βιώματα. Μικρή ένιωθα ζήλια. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι δεν ταίριαζαν οι γονείς μου, ήταν ένα πάθος… Δεν χρειαζόταν να μου πει τίποτα η μάνα μου, έβλεπα τι δύσκολη ζωή είχε και την συγχώρεσα. Στάθηκα πολύ στους γονείς μου. Λένε ότι το παιδί χωρισμένων γονιών θα χωρίσει. Έλεγα ότι αν παντρευτώ και κάνω παιδί, δεν θα χωρίσω. Χώρισα μετά από 20 χρόνια γάμου τελικά. Έπρεπε να γίνει», είπε η ηθοποιός.