Οχάιο: Νεκρή έφηβη από αστυνομικά πυρά

Σάλος στις ΗΠΑ για το θάνατο ενός 16χρονου κοριτσιού την ημέρα που καταδικάστηκε πρώην αστυνομικός για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Η αστυνομία στην πόλη Κολόμπους του Οχάιο πυροβόλησε και σκότωσε μια 16χρονη μαύρη χθες Τρίτη, μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί η ετυμηγορία στη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν.

Η αστυνομία έσπευσε σε σημείο όπου καταγγέλθηκε ότι μια ύποπτη ήταν οπλισμένη με μαχαίρι και αποπειράθηκε να τραυματίσει κόσμο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, ένα μέλος της οικογένειας της έφηβης και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα The Columbus Dispatch ανέφερε ότι πλήθος διαδηλωτών είχε συγκεντρωθεί κοντά σε σπίτι στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, μερικά λεπτά προτού το σώμα των ενόρκων απαγγείλει την ετυμηγορία του στη δίκη για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020. Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή έπειτα από κλήση στην άμεση δράση (τον αριθμό 911) για απόπειρα τραυματισμού με μαχαίρι από ύποπτη.

Ο δήμαρχος του Κολόμπους, ο Άντριου Γκίνθερ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας μέσω Twitter πως «μια νεαρή γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της». Οι αστυνομικοί που επενέβησαν φόραγαν κάμερες, οι οποίες λειτουργούσαν. Το Γραφείο Έρευνας για Ποινικές Υποθέσεις του Οχάιο (Ohio Bureau of Criminal Investigation, BCI) έχει αναλάβει την υπόθεση, πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Θα μοιραστούμε όσες πληροφορίες μπορούμε αμέσως μόλις είναι διαθέσιμες», υποσχέθηκε ο δήμαρχος μέσω Twitter. «Ζητώ από τους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να επιτρέψουν στο BCI να ερευνήσει το γεγονός». Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις περιστάσεις υπό τις οποίες σκοτώθηκε η νεαρή. Η γενική αστυνομική διεύθυνση του Κολόμπους δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση.

Μέλη της οικογένειας ανέφεραν πως το κορίτσι που έχασε τη ζωή του ονομαζόταν Μακάια Μπράιαντ και ήταν 16 ετών. Μια γυναίκα που είπε πως ονομάζεται Χέιζελ Μπράιαντ και είναι θεία του θύματος είπε στην Columbus Dispatch πως η νεαρή ζούσε σε κέντρο υποδοχής ανηλίκων και ενεπλάκη σε διένεξη με κάποιο άλλο πρόσωπο στο κέντρο αυτό. Η θεία του παιδιού επέμεινε πως η έφηβη είχε ήδη πετάξει κάτω το μαχαίρι που είχε πάνω της προτού την πυροβολήσει επανειλημμένα αστυνομικός, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.