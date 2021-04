Life

“The 2night Show”: Ο Ιωάννης Σταύρος Γκολέμας “αποκαλύπτεται” στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Το μοντέλο αποκαλύπτει στο “The 2night Show” το διαφορετικό τρόπο ζωής του και το ατύχημα που τον σημάδεψε.

Στο “The 2night Show” βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης ο Ιωάννης Σταύρος Γκολεμάς, αποκαλύπτοντας όσα δε γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Έχοντας κάνει τη δική του καριέρα στο χώρο της μόδας, συνεργασίες με τους μεγαλύτερος οίκους μόδας και φωτογράφους, περιέγραψε πώς βρέθηκε στις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου, ακολουθώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, με χορτοφαγική διατροφή, ολιστική θεραπεία και νηστείες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τροχαίο που του άλλαξε τη ζωή, αφού όπως είπε «έζησε από θαύμα» και άλλαξε στάση ζωής.

«Συνέβη μετά από ένα πολύ ωραίο πάρτι στη Θεσσαλονίκη, φεύγω με δυο πολύ καλούς μου φίλους και αποκοιμιέμαι και με το βάρος του ποδιού δίνει το αμάξι φορά προς τα δεξιά και ευτυχώς ο Θεός ή όποιος ήταν με έκανε να ανοίξω τα μάτια μου λίγο πριν καρφωθώ στη νταλίκα και αυτό που έκανα εντελώς αυθόρμητα ήταν να στρίψω αμέσως αριστερά και δεξιά, αλλά με τη φυγόκεντρο δύναμη μας πήγε προς τα πίσω μέχρι που μας έσκασε στη διαχωριστική γραμμή. Το αμάξι έφερε τρεις τούμπες, προσγειωθήκαμε με τον ουρανό, η πόρτα δια μαγείας άνοιξε και βγήκαμε χωρίς γρατζουνιά» δήλωσε μεταξύ άλλων.