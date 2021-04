Υγεία - Περιβάλλον

Παυλάκης για κορονοϊό: πιθανό ένα 4ο κύμα μέσα στο καλοκαίρι με νέο στέλεχος του ιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Καμπανάκια» για τα κορονοπάρτι, τις εκκλησίες, τις μετακινήσεις και τις συγκεντρώσεις το Πάσχα.

Στα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και στην πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ιατρικής, Γιώργος Παυλάκης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η μη τήρηση των μέτρων και τα κορονοπάρτι συμβάλλουν στην αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου.

«Υπάρχει ακόμα υλικό για τον ιό, αν το αφήσουμε ελεύθερο θα κάνει μεγάλη ζημιά.», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και προσέθεσε πως «αν αφήσουμε το επιδημιολογικό κύμα να σέρνεται θα φύγει πιο αργά, που σημαίνει ότι θα βλέπουμε κρούσματα μετά το Πάσχα, θα συνεχίσουν. Αυτό δεν είναι κατάλληλη συνταγή για το καλοκαίρι».

Ο κ. Παυλάκης εξήγησε ότι, επειδή υπάρχουν κι άλλα στελέχη του ιού έτοιμα να δείξουν τα δόντια τους, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε και ένα 4ο κύμα. «Αυτό το 4ο κύμα, αν είναι ο ιός καινούριος, μπορεί να συμβεί και το καλοκαίρι».

Στην Ινδία, με το νέο στέλεχος, προβλέπεται να γίνει σφαγή, εκτίμησε λέγοντας πως «ο ιός προσαρμόστηκε στον πληθυσμό και θερίζει». Επεσήμανε, επίσης, ότι είναι θέμα χρόνου να βρει ο ιός, από τη στιγμή που του δίνουμε το χώρο, τρόπο να χτυπήσει.

Για το Πάσχα και το αν θα έπρεπε να γίνει κάποιο άνοιγμα, ο καθηγητής είπε ότι, «με το Πάσχα πάει να γίνει κάτι σωστό στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να πάει ο ιός σε κάθε εκκλησία. Θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν ανοίξουν τα ταξίδια.»

Τέλος, για τις συναντήσεις στα σπίτια είπε ότι, αν ο καθένας κρατήσει μια μικρή παρέα και δεν μαζευτούν 50 άτομα, δεν θα δώσουμε χώρο στον ιό.

Τέλος, υπογράμμισε ότι στο «κύμα» της Θεσσαλονίκης πέθαναν άνθρωποι που δεν έπρεπε να πεθάνουν.

Οχάιο: Νεκρή έφηβη από αστυνομικά πυρά