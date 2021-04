Κοινωνία

Νεογέννητο στον Ασπρόπυργο: μαρτυρία σοκ για τα ευρήματα στο σημείο (βίντεο)

Τι βρήκαν δίπλα στο μωρό οι κάτοικοι της περιοχής. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Ποια η κατάσταση του νεογέννητου.

Σοκάρει μία από τις κατοίκους της περιοχής όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε χωράφι, στον Ασπρόπυργο.

“Είδαμε το εσώρουχο της γυναίκας, τον σάκο, τον ομφάλιο λώρο, τα αίματα. Ήταν σοκαριστικό” δήλωσε η γυναίκα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Τόνισε ότι το μωρό ήταν ζεστό όταν το βρήκαν, κάτι που μαρτυρεί, σε συνδυασμό με τα ευρήματα, ότι η μητέρα του γέννησε στο ίδιο σημείο που βρέθηκε το μωρό. “Υπάρχουν σκυλιά στην περιοχή. Δεν έχω λόγο για αυτή τη γυναίκα. Άλλες γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά” πρόσθεσε.

Οι αρχές ερευνούν σπίτια και καταυλισμούς της περιοχής, για τον εντοπισμό της, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο άτομο μαζί της, το οποίο τη βοήθησε να γεννήσει, αλλά και να κόψει τον ομφάλιο λώρο.

Το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται το μωρό, το νεογέννητο χαίρει άκρας υγείας.

Η γυναίκα που βρήκε το μωρό μίλησε χθες στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε τα όσα είδε μετά το πρώτο κλάμα που άκουσε και την οδήγησε στο σημείο. Η γυναίκα τύλιξε το μωρό με κουβέρτα και ειδοποίησε την αστυνομία.