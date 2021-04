Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος για Πάσχα: Όχι απαραίτητα σήμερα οι απαντήσεις

Για τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή που σήμερα θα συνεδριάσει για να κάνει τις προτάσεις στην κυβέρνηση μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του ΠΙΣ.

«Προφανώς θα συζητήσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα και πού θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες», σχολίασε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, οι απαντήσεις για το πώς θα εορταστεί το Πάσχα θα δοθούν μετά την εξέταση των δεδομένων. «Μετά το πέρας της συνεδρίασης, θα έχει τις απαντήσεις μας η πολιτεία», είπε, τονίζοντας ότι, «δεν είναι απαραίτητο σήμερα να βγουν οι απαντήσεις», αφού όπως εξήγησε, «αν σε κάποιο θέμα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία για να εισηγηθούμε, προφανώς δε θα ληφθούν αποφάσεις σήμερα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των διαδημοτικών μετακινήσεων, είπε:

«Έχουμε 5,500 ανθρώπους που νοσηλεύονται και τις οικογένειές τους που αγωνιούν, 850 που δίνουν μάχη στις ΜΕΘ, μερικές χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται 13 μέρες νυχθημερόν, με μικρή ηθική αμοιβή, μεταξύ αυτών είναι και 200 που επιστρατεύτηκαν πριν από λίγους μήνες και δεν ξέρουν αν αύριο θα πάνε στη δουλειά τους.

Άρα αυτά είναι πολύ πιο ουσιώδη για εμάς. Καταλαβαίνουμε τι μας ρωτά η κοινωνία, αλλά θα απαντήσουμε με αυτούς τους όρους».

«Άλλου είδους διασπορά προκαλεί ο εμβολιασμένος, άλλη ασφάλεια προσφέρει ο τεσταρισμένος, άλλο η μετακίνηση από νομό σε νομό με το ίδιο φορτίο κι άλλο η μαζική έξοδος», απάντησε ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των μετακινήσεων σε άλλη περιφέρεια.

«Η λύση της εξίσωσης περιλαμβάνει το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη», συμπλήρωσε.

Όσο αφορά στο πόσα άτομα θα καθίσουν στο πασχαλινό τραπέζι, ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν έχει συζητηθεί στην Επιτροπής, όμως, «ο μέχρι στιγμής αριθμός είναι 9».

Τέλος, αναφορικά με το λιανεμπόριο, απάντησε πως, «οι αποφάσεις για το λιανεμπόριο δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα και ήταν πολύ συγκεκριμένες. Εφόσον ξαναζητηθεί η γνώμη μας για το λιανεμπόριο, μπορεί να ξανασυζητηθεί».

