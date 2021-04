Πολιτική

“Όχι” Πελώνη για Πάσχα στο χωριό – Πόσοι θα κάτσουν στο Πασχαλινό τραπέζι

Πότε αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις. Η Ανάσταση, το τραπέζι του Πάσχα, το άνοιγμα της Εστίασης και των σχολείων.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να γίνουν ανακοινώσεις για το Πάσχα κατά τη σημερινή ενημέρωση, η κυβερνητική εκπρόσωπος, σε σημερινές της δηλώσεις.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, η Αριστοτελία Πελώνη ξεκαθάρισε σχετικά με το φημολογούμενο διάγγελμα του Πρωθυπουργού ότι, δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση.

Ιδιαίτερα για τις μετακινήσεις εκτός περιφέρειας, είπε πως «θα περιμένουμε την εισήγηση της Επιτροπής», τονίζοντας ότι, «η θέση της κυβέρνησης είναι να μην ανοίξουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Να μη ρισκάρουμε να μεταφερθεί ιικό φορτίο από περιοχές που έχουν υψηλό σε άλλες περιοχές της χώρας».

Τόνισε τον κίνδυνο που ενέχει μια μαζική μετακίνηση από την Αθήνα προς άλλες περιοχές, και σημείωσε πως «προσβλέπουμε σε ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι».

«Η Ανάσταση θα γίνει στις 9 το βράδυ και το πιο ασφαλές θα είναι να μαζευτούν μέχρι δύο οικογένειες σε κάθε σπίτι», υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως θα «υπάρχουν έλεγχοι στις μετακινήσεις».

Σχετικά με το άνοιγμα περαιτέρω δραστηριοτήτων επεσήμανε ότι, «στόχος είναι να ανοίγουν με ασφάλεια άλλες δραστηριότητες» και ότι, το άνοιγμα του Τουρισμού θα γίνει στα μέσα Μαΐου και με πρωτόκολλα.

«Η επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα και εισηγείται στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις», σχολίασε και χαρακτήρισε τα όσα ακούγονται «συνωμοσιολογία που προσβάλλει τους επιστήμονες».

Για την Εστιάση επανέλαβε ότι, οι συζητήσεις γίνονται για το άνοιγμά της μόνο σε εξωτερικούς χώρους, υπογραμμίζοντας τη χρησιμότητα των self tests, ενώ για το άνοιγμα Δημοτικών και Γυμνασίων είπε ότι θα είναι στις 10 Μαΐου.

Για τις συγκεντρώσεις σε πλατείες είπε ότι «δεν μπορεί να γίνει μαζική επέμβαση και η αστυνομία δε μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική συνείδηση. Γίνεται, όμως, προσπάθεια να εντοπιστούν οι διοργανωτές».

Τέλος, ανέφερε ότι τα ποσοστά εμβολιασμών σε ηλικίες πάνω από τα 60 έτη είναι χαμηλότερα.

