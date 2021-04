Κοινωνία

Πάσχα – Εκκλησία της Κρήτης: αντάρτικο για Ανάσταση και ωράρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η Εκκλησία της Κρήτης, μέσω επιστολής που έστειλε στην Κεραμέως, για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση.

Διαφοροποιείται η Εκκλησία της Κρήτης από την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς το πώς θα εορταστεί το Άγιον Πάσχα.

Μέσω επιστολής που έστειλε στην αρμόδια υπουργό, Νίκη Κεραμέως, κάνει λόγο για ιερές ακολουθίες εντός των Ιερών Ναών – με τήρηση όμως όλων των προβλεπόμενων μέτρων – και με αναλογία ενός ατόμου ανά 20 τ.μ.

Επίσης, δεν κάνει λόγο για Ανάσταση στις 9 το βράδυ, αντιθέτως ζητά την τροποποίηση του ωραρίου απαγόρευσης το Μεγάλος Σάββατο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα προκειμένου να μπορέσουν οι πιστοί να παρακολουθήσουν την Ανάσταση.

Οι ιεράρχες του νησιού για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα καθώς και για την Διακαινησίμου εβδομάδα προτείνουν τα εξής:

Παρουσία πιστών εντός των Ιερών Ναών, με την υποχρεωτική χρήση μάσκας και με αναλογία 1 άτομο ανά 20 τ.μ. σε όλους ανεξαιρέτως τους Ιερούς Ναούς (Μητροπολιτικούς, Καθεδρικούς, Μοναστηριακούς, Ενοριακούς) με ανώτατο όριο τα 100 πρόσωπα.

Παρουσία των πιστών στους προαύλιους χώρους των Ιερών Ναών με τη χρήση των εξωτερικών μεγαφώνων, τηρουμένων πάντοτε των απαραίτητων μέτρων προστασίας (αποστάσεις 2 μέτρων σε κάθε πλευρά, χρήση μάσκας κτλ).

Τέλεση δύο ή περισσότερων Ιερών Ακολουθιών σε διαφορετικές ώρες, όπου υπάρχει δυνατότητα, για την μεγαλύτερη συμμετοχή των πιστών χωρίς φαινόμενα συνωστισμού, καθώς και δυνατότητα τελέσεως υπαιθρίων Ιερών Ακολουθίων σε ανοιχτούς χώρους.

Περικοπή της λιτανεύσεως του Επιταφίου μόνον πέριξ των Ιερών Ναών, δίχως την πραγματοποίηση της καθιερωμένης μεγάλης πομπής – λιτανείας δια των οδών των Ενοριών, στις πόλεις και στα χωριά της υπαίθρου.

Αλλαγή του περιορισμού του ωραρίου κυκλοφορίας στις 11 το βράδυ, τουλάχιστον για τις ημέρες Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή, καθώς και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα για το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι πιστοί να μετάσχουν απρόσκοποτα στις Ιερές Ακολουθίες.

Διενέργεια εβδομαδιαίων ελέγχων (self test, rapid test) στους κληρικούς, ιεροψάλτες, εκκλησιαστικούς συμβούλους και συνεργάτες των Ιερών Ναών.

Πηγή: cretapost.gr

Οχάιο: Νεκρή έφηβη από αστυνομικά πυρά