Πολιτισμός

Ο Κωστής Μαραβέγιας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το Σάββατο 24 Απριλίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωστή Μαραβέγια.

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός μιλά για την πορεία του στην ελληνική μουσική, την αγάπη του για το θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση. Επίσης, θυμάται πώς έφθασε από την πρώτη του συναυλία, μπροστά σε δέκα μόνο ακροατές, στις μεγάλες επιτυχίες.

Ποιος είναι ο κορυφαίος συνθέτης που τον ανέδειξε και τον στηρίζει μέχρι σήμερα; Τι λέει για τα σχέδια ζωής που καταστρώνει μαζί με την αγαπημένη του Τόνια Σωτηροπούλου; Σκέφτεται τον γάμο;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Σάββατο στις 00:30

#EnwpiosEnwpiw

Ειδήσεις σήμερα:

Πάσχα: Τα μέτρα για Εκκλησίες, πασχαλινό τραπέζι και μετακινήσεις

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για την στήριξη στις επιχειρήσεις

Λινού για ινδική μετάλλαξη κορονοϊού: μας προβληματίζει η εύκολη μετάδοση της