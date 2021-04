Συνταγές

Συνταγή για ψαρονέφρι με πουρέ και σάλτσα παρμεζάνας

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" ετοίμασε μία ακόμα απολαυστική συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε!

Μια υπέροχη συνταγή για ζουμερό ψαρονέφρι με μια πολύ γρήγορη και εύκολη σάλτσα παρμεζάνας ετοίμασε σήμερα ο σεφ της εκπομπής "Tο Πρωινό" για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Η συγκεκριμένη συνταγή, που είναι σίγουρο ότι θα σας μείνει αξέχαστη, εκτός από αγνά υλικά θέλει πολύ μεράκι και αγάπη, όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος.

Τα υλικά της συνταγής:

Για το ψαρονέφρι:

2 τεμάχια ψαρονέφρι

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Για τον πουρέ:

7 πατάτες

100γρ βούτυρο

1/2 κ.γλ. μοσχοκάρυδο

σχινόπρασο

αλάτι και πιπέρι

Δείτε βήμα - βήμα πώς να φτιάξετε τη συνταγή:

