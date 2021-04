Κοινωνία

Πανελλαδικές : Παράταση για τον αριθμό εισακτέων

Τι ορίζει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τι πρέπει να περιμένουν οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.

Μικρή καθυστέρηση στην ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων, η οποία αναμενόταν εντός του Απρίλη, ορίζεται σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Μέχρι τις 15 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία εντός της οποίας το υπουργείο Παιδείας καλείται να ανακοινώσει τον αριθμό των φοιτητών που θα κατανεμηθούν στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων του φετινού Ιουνίου αναμένουν μια σειρά αποφάσεων ακόμα μέχρι να φτάσουν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους, καθώς φέτος το σύστημα αλλάζει δραστικά και για πρώτη φορά τίθεται ένα όριο, ένα ακαδημαϊκό κριτήριο, όπως έχει σημειώσει η πολιτική ηγεσία, για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ο αριθμός εισακτέων αποτελούσε μέχρι πρότινος έναν πρώιμο παράγοντα για την πρώτη εκτίμηση της πορείας των βάσεων, όμως με τη θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που διαμορφώνεται από τον μέσο όρο επίδοσης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο και το συντελεστή μεταξύ 0,8 έως 1,2, που καλούνται να επιλέξουν ξεχωριστά το κάθε τμήμα ανά πανεπιστήμιο, η διαδικασία των εκτιμήσεων ανατρέπεται.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, βάσει των επιδόσεων των υποψηφίων τα προηγούμενα έτη, οι μετριοπαθείς εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 16.000 υποψηφίους που θα μείνουν εκτός των ΑΕΙ, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ενώ υπάρχουν κι αυτές που κάνουν λόγο ακόμα και για 25.000 άτομα.

Η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων, εφόσον υπάρχει η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για προσθαφαιρέσεις, θα επηρεάσει τις υψηλόβαθμες σχολές, οι οποίες δεν «βάλλονται» από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, και θα διαμορφώσει μια πρώτη εκτίμηση για την πορεία των βάσεών τους.

Ειδικότερα, αφορούν δημοφιλείς σχολές όπως οι Νομικές, οι Ψυχολογίες, τα Πολυτεχνία των κεντρικών Ιδρυμάτων, καθώς και τα οικονομικά τμήματα σε μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία ακόμα και οι μικρές αλλαγές μπορούν να προσφέρουν ή να αφαιρέσουν την ευκαιρία από υποψηφίους με υψηλές επιδόσεις.

Αντίθετα, η ανακοίνωση των επιλογών των συντελεστών από τα πανεπιστήμια και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών, η ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα διαμορφώσουν μια καθαρή εικόνα για το ποιοι υποψήφιοι αποκλείονται από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα οριστικοποιηθεί το βαθμολογικό όριο.

Στην τροπολογία του υπουργείου Παιδείας μεταξύ άλλων ορίζεται το Πρυτανικό Συμβούλιο ως αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις για τις Επιτροπές Ασφάλειας και Προστασίας, καθώς και για το ζήτημα της ελεγχόμενης εισόδου και εξόδου στα πανεπιστήμια, ενώ αναπροσαρμόζεται ο μέγιστος αριθμός του εξαμήνων φοίτησης για φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, προκειμένου να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, εφόσον περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικές, κλινικές ή εργαστηριακές ασκήσεις.

