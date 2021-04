Πολιτική

Σακελλαροπούλου για 21η Απριλίου: υπερηφάνεια για την Δημοκρατία μας

Το μήνυμα που στέλνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή την “επέτειο” έναρξης της Χούντας των Συνταγματαρχών.

«Πέντε και πλέον δεκαετίες από τη μελανή σελίδα της 21.4.67, είμαστε υπερήφανοι για τις κατακτήσεις της δημοκρατίας μας», αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή την σημερινή επέτειο του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών.

Όπως τονίζει στο μήνυμα της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, «Η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο κράτος δικαίου με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με ομαλή λειτουργία των θεσμών, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιστάσεις».

Στην επέτειο αναφέρθηκαν με μηνύματα τους και τα κόμματα.

Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για ημέρα «υπόμνησης των δεινών του ακραίου διχασμού», ενώ στην δική του ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός».

Από την πλευρά της η Φώφη Γεννηματά ζητά συμπόρευση για ένα μέλλον με υψηλές προσδοκίες.









