“Η Φάρμα”: το γάλα έφερε εντάσεις - το ξέσπασμα του Τζώρτζογλου (βίντεο)

Ποιος άφησε την πόρτα ανοιχτή και βγήκαν τα κατσικάκια; Γιατί η Μαρία Μιχαλοπούλου προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Τζώρτζογλου;

Νέες εντάσεις ξέσπασαν στη "Φάρμα" αυτή τη φορά γιατί οι αγρότες ξέμειναν από γάλα!

Έτσι, η παρέα αναζητά εκείνον που άφησε την πόρτα ανοιχτή, με αποτέλεσμα να βγουν τα κατσικάκια, να συγκεντρωθούν τα ζώα μαζί και να μην καταφέρουν να πάρουν το γάλα.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου βρέθηκε απολογούμενος, αλλά αρνείται ότι εκείνος έκανε το λάθος. "Δημιουργείται η εντύπωση ότι δεν φροντίζω σωστά τα ζώα" είπε.

"Ας πει ότι θέλει. Του φώναξα; Τι να κάνουμε τώρα" σχολίασε η Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Τζώρτζογλου, όταν τον ρώτησε εάν ευθύνεται εκείνος για το γάλα.

Την ίδια ώρα, ο εκνευρισμός της Κυριακής Κατσογρεσάκη ήταν έντονος. "Έχω εκνευριστεί. Για μένα είναι απαραίτητο το γάλα" δήλωσε.