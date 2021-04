Life

Αναδιώτης στο “Πρωινό”: Πήγα σε casting για τις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Τι είπε στο "Πρωινό" για το γάμο του, τη σύζυγό του και τον εκκλησιασμό τις μέρες του Πάσχα. Για ποιον ρόλο στις "Άγριες Μέλισσες" πέρασε από casting;

Από casting για τον ρόλο του Μελέτη στην αγαπημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” πέρασε ο Νίκος Αναδιώτης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” έκανε λόγο για μια ωραία εμπειρία, σε έναν κόντρα ρόλο, την οποία έζησε πρόπερσι.

Ο Νίκος Αναδιώτης αναφέρθηκε στη σύζυγό του λέγοντας ότι αυτό που τον κέρδισε σε εκείνη είναι το πακέτο όλο. “Έτυχα σε άνθρωπο που ξεπερνά τα δικά μου μέτρα” είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι δεν βγάζει ποτέ τη βέρα του και όταν αναγκάζεται να το κάνει, λόγω του μπάσκετ, την ψάχνει.

Τέλος, εξέφρασε την επιθυμία του να εκκλησιαστεί τις άγιες μέρες του Πάσχα, καθώς η περσινή εμπειρία με τις κλειστές εκκλησίες ήταν ιδιαίτερα στενάχωρη, όπως είπε.

