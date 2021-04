Κοινωνία

ΕΛΑΣ – κορονοϊός: οι αυστηροί έλεγχοι απέτρεψαν το κορονοπάρτι στο Περιστέρι

Η Αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους και προχώρησε σε προσαγωγές και συλλήψεις.

Η Ελληνική Αστυνομία, προσπαθώντας να αποτρέψει τις συγκεντρώσεις στις πλατείες και τα κορονοπάρτι, προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους στο Περιστέρι, όπου τις τελευταίες μέρες είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα συγχρωτισμού.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, «στο πλαίσιο των ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού και αντιμετώπισης του φαινομένου συγχρωτισμού ατόμων σε δημόσιους χώρους, απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (20-4-2021), πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στην περιοχή του Περιστερίου και ειδικότερα στην οδό Βεάκη και στους πέριξ δρόμους.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω επιχείρησης

Ελέγχθηκαν: 256 άτομα και 183 οχήματα

Προσήχθησαν: 9 άτομα

Συνελήφθησαν: 3 άτομα για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Βεβαιώθηκαν: 113 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

39 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού».

