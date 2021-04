Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με τα... παιδιά του - Spoiler για την επιμέλεια του Στέργιου (βίντεο)

Δείτε σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί την Τετάρτη. Το spoiler για τη σχέση Νικηφόρου - Ασημίνας.

Δυνατή πλοκή και καταιγιστικές εξελίξεις επιφυλάσσει το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», που θα απολαύσουμε το βράδυ στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Ο Δούκας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα τρία του παιδιά και η ένταση θα είναι αναπόφευκτη! Σκληρά λόγια και κόντρες στο απόσπασμα του επεισοδίου της Τετάρτης που προβλήθηκε στο «Πρωινό».

Το spoiler για τη σχέση Νικηφόρου - Ασημίνας, οι οποίοι οδηγούνται στα δικαστήρια για την επιμέλεια του μικρού Στέργιου. Ένα απρόσμενο γεγονός όμως αλλάζετα τα πάντα...

Τετάρτη 21 Απριλίου - Επεισόδιο 130

Ο Νικηφόρος θα έρθει με μια πρόταση στον Κωνσταντή. Θα φέρει η πρότασή του τη συμφιλίωση ή θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος ανάμεσα στα αδέλφια; Η Μυρσίνη ζητά τη βοήθεια της Ασημίνας για να πείσει τον Νικηφόρο να επιστρέψει στο σπίτι. Η Ασημίνα θα συμμαχήσει, πάλι, με τη Μυρσίνη; Ο Μιλτιάδης είναι αποφασισμένος να γλιτώσει τον Συνεταιρισμό από την τυραννία του Δούκα, παρά την αμφισβήτηση που δέχεται από όλους. Η Ουρανία, ενθουσιασμένη, κλείνει συμφωνία με έναν μεγάλο έμπορο της Λάρισας, τον Σαραντόπουλο. Όλοι τη στηρίζουν εκτός απ’ τον Κυριάκο που τον ζώνουν πάλι τα μαύρα φίδια. Η Δρόσω και η Ασημίνα ελπίζουν πως θα επωφεληθούν από την κατάσταση στο σπίτι των Σεβαστών και θα κρατήσουν τον Σέργιο, όμως, η χαρά τους δε θα κρατήσει για πολύ γιατί θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωπες. Η Πηνελόπη παλεύει με τα αισθήματά της για τον Μελέτη και τον Αλέξη, ενώ ο Αλέξης με τον Σπανό πλησιάζουν τον άνθρωπο που πούλησε το δηλητήριο στον δολοφόνο του Θέμελη. Θα καταφέρει o Γραμματικός να φτάσει στην άκρη του νήματος της δολοφονίας του Θέμελη; Ο Νικηφόρος ψάχνει συμμάχους ενάντια στον Δούκα και καταλαβαίνει πως μόνο μια ανατρεπτική και απρόβλεπτη κίνηση θα του δώσει προβάδισμα.