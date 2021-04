Πολιτική

Γεννηματά για 21η Απριλίου: όχι σε ένα μέλλον χαμηλών προσδοκιών

Με αναφορές στα γεγονότα της επταετίας και την Χρυσή Αυγή, στο μήνυμα της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, απευθύνει μήνυμα ενότητας.

Σε δήλωση της για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, η Φώφη Γεννηματά αναφέρει «54 χρόνια από το ξενοκίνητο πραξικόπημα των συνταγματαρχών, τα γεγονότα παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη. Οι βασανισμοί, οι φυλακίσεις, η λογοκρισία, η στέρηση της ελευθερίας του Ελληνικού λαού, το ξεπούλημα της Κύπρου δεν είναι μόνο μνήμες του χθες. Όπως και η αντίσταση κατά της δικτατορίας, η θυσία των αγωνιστώ, το Πολυτεχνείο, είναι γεγονότα που μας δείχνουν και σήμερα το δρόμο».

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, «Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής έστειλε ηχηρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την απόφαση του Ελληνικού λάου να αντισταθεί στον φασισμό και στους εκφραστές του. Η μάχη για τη Δημοκρατία είναι καθημερινή σε αυτή την εποχή ιδιαίτερα με την υγειονομική και οικονομική κρίση που βιώνουμε. Φόβος για την ίδια τη ζωή, ανισότητες που διευρύνονται, ελευθερίες που περιορίζονται, όξυνση και πόλωση που διχάζει. Τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται σε βάρος των εθνικών μας δικαίων».

«Όμως, όπως η οδυνηρή εμπειρία της εφταετίας ένωσε τους Έλληνες και όπλισε μια ολόκληρη γενιά με θάρρος και πίστη να διεκδικήσει μια άλλη Ελλάδα συμφιλίωσης, ειρήνης και προόδου, έτσι και τώρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να προχωρήσουμε μπροστά. Να μην συμβιβαστούμε ούτε λεπτό με ένα μέλλον χαμηλών προσδοκιών ή μια δημοκρατία αδύναμη που θα μας γυρίσει πίσω. Αλλά να αγωνιστούμε μαζί για μια έξοδο στο φως της ελευθερίας και μια επανεκκίνηση για την Αναγέννηση της χώρας με κοινωνική δικαιοσύνη», καταλήγει η Φώφη Γεννηματά.

Στην επέτειο αναφέρθηκαν με μηνύματα τους τόσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και τα κόμματα.

Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για ημέρα «υπόμνησης των δεινών του ακραίου διχασμού», ενώ στην δική του ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός»

