Euroleague: μίλησαν… οι έδρες στην πρεμιέρα των play off

Η Αναντολού Εφές έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη «βασίλισσα», ενώ λίγο αργότερα στο Μιλάνο έγινε επική ανατροπή.

Η Αναντολού Εφές «κατασπάραξε» τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Πόλη, παίρνοντας με το... καλημέρα προβάδισμα στη σειρά των play off της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε τους Ισπανούς με 90-63 στο Game 1, χωρίς όμως να... χαρεί το προβάδισμα στα μεταξύ τους ματς, καθώς στο 34΄ είδε τον Βασίλιε Μίτσιτς να αποχωρεί με τραυματισμό στο δεξί γόνατο, που αν αποδειχθεί σοβαρός σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα της σειράς. Το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων έχει οριστεί για την Πέμπτη (22/4) και πάλι επί τουρκικού εδάφους (η πρόκριση στο Final-4 κρίνεται στις 3 νίκες).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Ροντρίγκ Μπομπουά με 19 πόντους, ενώ ο Σερτάκ Σανλί, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά πάνω στον Βάλτερ Ταβάρες, ακολούθησε στο σκοράρισμα με 16 πόντους. Ο Σέιν Λάρκιν πρόσθεσε 14, αλλά με 3/10 τρίποντα, ενώ ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς, Βασίλιε Μίτσιτς, τελείωσε με 7 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από τη Ρεάλ προσπάθησε ο Τρέι Τόμπκινς με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 44-40, 64-50, 90-63

Επική ανατροπή στο Μιλάνο

Με τον Ζακ ΛεΝτέι να διαμορφώνει το τελικό 79-78 σε «νεκρό» χρόνο, η Αρμάνι ολοκλήρωσε στο Μιλάνο μία επική ανατροπή από το -19, προστατεύοντας το πλεονέκτημα της έδρας και γράφοντας το 1-0 στη σειρά των play off της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου. Μεγάλος άτυχος της βραδιάς ο Νικ Γουάιλερ Μπαμπ, ο οποίος τραυματίστηκε στο 16΄ στον δεξί αστράγαλο και δεν επέστρεψε στο παρκέ για να βοηθήσει τη γερμανική ομάδα, στην προσπάεια που κατέβαλε για «break».

Κορυφαίος των νικητών ο Ζακ ΛεΝτέι με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 13 πρόσθεσε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Ντένις Σίλι με 23 πόντους και 5/5 τρίποντα. Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (22/4) και πάλι στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (η πρόκριση στο Final-4 κρίνεται στις 3 νίκες).

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 27-44, 53-64, 79-78

Σήμερα θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας μη τη Φενερμπαχτσέ και η Μπαρτσελόνα με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

