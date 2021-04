Κοινωνία

Σπείρα με…μακριά πλοκάμια διακινούσε ναρκωτικά και έγγραφα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε Αττική και Μεσσηνία διακινούσε η σπείρα τα παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα ναρκωτικά.

Σπείρα που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, καθώς και κλεμμένα ή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση στην Αττική και τη Μεσσηνία, τέσσερις γυναίκες, ηλικίας 29, 32, 33 και 35 ετών, αντίστοιχα, καθώς και έναν 44χρονο, ενώ για τις ίδιες υποθέσεις αναζητείται ένας 45χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η εξάρθρωση της σπείρας έγινε ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ όπως προέκυψε από τις έρευνες τα μέλη της σπείρας διακινούσαν από τις αρχές του χρόνου ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας. Παράλληλα, τα μέλη της σπείρας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία κλεμμένων ή αμφιβόλου γνησιότητας ταξιδιωτικών ή μη εγγράφων, τρίτων προσώπων, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια αλλά και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίπου 92 γραμμάρια κοκαΐνης, 29 γραμμάρια κάνναβης, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας, 139 δελτία ταυτότητας αλλοδαπών Αρχών, εκ των οποίων τα 117 ήταν κλεμμένα και τα 22 αμφιβόλου γνησιότητας, 94 διαβατήρια αλλοδαπών Αρχών, εκ των οποίων τα 83 ήταν κλεμμένα και τα 11 αμφιβόλου γνησιότητας, εννέα δελτία αιτούντος διεθνή προστασία Ελλάδος, τα οποία ήταν είτε πλαστά είτε ημιτελή, μία άδεια ικανότητας οδήγησης ελληνικών Αρχών και ένα έγγραφο Αρχών Ουγγαρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά σε νοσοκομείο με δεκάδες νεκρούς

Κορονοϊός: Πού θα κάνει δωρεάν τεστ ο ΕΟΔΥ την Κυριακή των Βαΐων

Μαυρακάκης για γηροκομείο στα Χανιά: έκαναν “φυτά” τους ηλικιωμένους - Είχαν ένα γραφείο τελετών για τους χτυπημένους