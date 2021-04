Πολιτική

Βαρουφάκης για 21η Απριλίου: Η Μνήμη δεν αρκεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Γιάνης Βαρουφάκης για την επέτειο του πραξικοπήματος και την Κύπρο, αλλά και για τα μηνύματα της ημέρας.

Σε μήνυμα του Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη, για την 21η Απριλίου, αναφέρεται, «Σήμερα, 54 χρόνια από εκείνη την αποφράδα Απριλιάτικη νύχτα που τα ξενοκίνητα τανκς μπήκαν στις πόλεις για να βάλουν τον δημοκρατικό λαό στον γύψο, θυμόμαστε εκείνες κι εκείνους που δεν σκιάχτηκαν. Θυμόμαστε ακόμα πως, στο όνομα της εθνικοφροσύνης, οι πατριδοκάπηλοι έβαλαν τα θεμέλια για την προδοσία του Κυπριακού λαού και την μεγάλη ήττα του Ελληνισμού. Θυμόμαστε τις ηρωίδες και τους ήρωες που άντεξαν και στα πιο φριχτά βασανιστήρια για να μπορούμε εμείς, σήμερα, να θεωρούμε δεδομένο κάτι που δεν είναι δεδομένο: ότι η Δημοκρατία τελικά πάντα νικά».

Όπως σημειώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης, «Η μνήμη βέβαια δεν αρκεί. Σε μια ιστορική φάση που οι σύγχρονοι κατακτητές και οι ντόπιοι ατζέντηδές τους δεν χρειάζονται καν τανκς για να βάλουν τις δημοκρατίες στον γύψο, η μνήμη της 21ης Απριλίου ατσαλώνει την αποφασιστικότητά μας να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για αυθεντική δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία και πραγματική ανεξαρτησία».

Στην επέτειο αναφέρθηκαν με μηνύματα τους τόσο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσο και τα κόμματα.

Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για ημέρα «υπόμνησης των δεινών του ακραίου διχασμού», ενώ στην δική του ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός».

Από την πλευρά της η Φώφη Γεννηματά ζητά συμπόρευση για ένα μέλλον με υψηλές προσδοκίες, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τονίζει ότι η τιμή στους αγωνιστές κατά της χούντας είναι η συνέχιση της αστικής πάλης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Τέρας” σε δέντρο γειτονιάς ήταν…κρουασάν (εικόνες)

Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για παρενόχληση γαλλικού ερευνητικού

Ανήλικοι αγόρασαν με bitcoin πλαστά χαρτονομίσματα από το dark web!