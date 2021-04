Κοινωνία

Το άνοιγμα των σχολείων και η παράταση του σχολικού έτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγουν νηπιαγωγεία-δημοτικά και γυμνάσια και πότε ολοκληρώνεται το σχολικό έτος. Οι προαγωγικές εξετάσεις.

Χωρίς προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις θα ολοκληρωθεί η φετινή σχολική χρονιά για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να δεχτεί την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και δεν θα εφαρμοστεί ούτε η Τράπεζα Θεμάτων για τους μαθητές της Α’ Λυκείου, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις ήταν το μόνο που μέχρι στιγμής δεν είχε αποσαφηνιστεί μέχρι τώρα, σχετικά με τον προγραμματισμό του διδακτικού έτους που θα παραταθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εισηγείται προς τον ΕΟΔΥ την επιστροφή των μαθητών στη διά ζώσης εκπαίδευση αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα και συγκεκριμένα στις 10 Μαΐου, κάτι που ανέφερε σε σημερινές της δηλώσεις και η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Με άλλα λόγια, μαζί με τους μαθητές του Λυκείου, να επιστρέψουν στις τάξεις τους και οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, οι οποίοι όπως οι μαθητές του Λυκείου, θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό self test, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, το σχολικό έτος θα παραταθεί έως τις 25 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια και έως τις 11 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έπειτα, όπως έχει προαναγγελθεί από την Υπουργό Παιδείας, θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές.

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί επισήμως στην ηγεσία του υπ. Παιδείας η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΙΕΠ για την εκπαιδευτική διαδικασία έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», προτείνεται να μην πραγματοποιηθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις ώστε να αφιερωθεί ο χρόνος στη διδασκαλία των μαθημάτων. Μάλιστα, το ΙΕΠ έχει δώσει οδηγίες για τα κεφάλαια στα οποία θα πρέπει να δοθεί βάρος. Οι βαθμοί θα προκύψουν από τα διαγωνιστικά τεστ και τα προφορικά του δευτέρου τετραμήνου.

Την ίδια στιγμή, χθες το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι καθώς τα λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά) και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα διακόψουν τη λειτουργία τους για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 23/4, οι ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που δικαιούνται δωρεάν self tests, θα πρέπει να παραλάβουν το τελευταίο τεστ έως και σήμερα, προκειμένου να προσέλθουν στα σχολεία την Πέμπτη 22/4.

Πάντως, αναστάτωση επικρατεί στα λύκεια ιδίως της Αττικής, όπου και η πλειονότητα των κρουσμάτων κορονοϊού. Εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται πως ενώ έχει εξαγγελθεί ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός τους, η διαδικασία πηγαίνει αργά.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από 12 Απριλίου που επαναλειτούργησαν διά ζώσης τα λύκεια έως τις 19 Απριλίου καταγράφηκαν 1.977 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε άτομα ηλικίας μέχρι 17 ετών. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και τα κρούσματα των μαθητών λυκείου.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νόρα Κατσέλη: σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

“Όχι” Πελώνη για Πάσχα στο χωριό – Πόσοι θα κάτσουν στο Πασχαλινό τραπέζι

“Τέρας” σε δέντρο γειτονιάς ήταν…κρουασάν (εικόνες)