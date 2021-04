Κοινωνία

Διπλή δολοφονία στην Κηφισιά: αναβολή στη δίκη του αστυνομικού (βίντεο)

Αρκετοί μάρτυρες κατηγορίας έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα η ακροαματική διαδικασία να αναβληθεί. Το χρονικό του άγριου εγκλήματος.

Του Κώστα Τάτση

Νέα αναβολή για τον Μάιο πήρε λόγω κορονοϊού η δίκη σε πρώτο βαθμό του αστυνομικού που πριν ένα χρόνο κατηγορείται ότι είχε πυροβολήσει και σκοτώσει την εν διαστάσει σύζυγό του και μια φίλη της σε παρκινγκ έξω από σουπερ μάρκετ στην Κηφισιά όπου εργάζονταν.

Οι δύο γυναίκες είχαν βγει από το κατάστημα και μπήκαν στο αυτοκίνητο της μίας για να καπνίσουν. Ο δράστης τις πλησίασε, πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο, πρώτα την πρώην γυναίκα του και μετά την φίλη της. Στην συνέχεια παρέμεινε στο σημείο όπου και παραδόθηκε στους συναδέλφους του.

Αιτία του διπλού εγκλήματος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ήταν διαφορές ανάμεσα στον φερόμενο ως δράστη και την εν διαστάσει σύζυγό του για την επιμέλεια των παιδιών τους, καθώς τα τελευταία χρόνια είχαν χωρίσει.

Αρκετοί μάρτυρες κατηγορίας έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα η ακροαματική διαδικασία να αναβληθεί για τις 14 Μαΐου.